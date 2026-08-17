El astro francés Kylian Mbappé necesitó solo 6 minutos para estrenar su cuenta goleadora bajo la dirección del entrenador José Mourinho, demostrando que su mera presencia aumenta la ferocidad del Real Madrid y lo cambia todo en el equipo.

El jugador mostró un estado físico que reclama el inicio de la competición oficial y el fin del periodo estival, ya que logró marcar en su primer y único partido de la pretemporada.

Gracias a la intensidad de la presión y a la inteligencia en su movimiento, Mbappé persiguió un posible pase errado del jugador Schallenberg, logrando aprovecharlo y superar al portero Loris Karius, confirmando su gran ansia después de haber comenzado los entrenamientos el lunes y marcado su primer gol el domingo.

Según el diario español "As", el enfrentamiento evidenció la posibilidad de aumentar el botín goleador, ya que Mbappé volvió a penetrar en el minuto once y llegó al área, pero su disparo pasó junto a la portería.

Un minuto después, tuvo una ocasión más clara cuando superó en velocidad a Katić desde una distancia de cuarenta metros, demostrando su superioridad física sobre todos los jugadores del Schalke.

Pese a la intervención del portero Karius ante su disparo, Mbappé demostró su regreso de las vacaciones con velocidades excepcionales, y no se conformó con el papel de goleador, sino que brilló como creador de juego, recuperando el balón en el centro de su campo y enviando un pase largo y preciso a Vinicius. Luego se lanzó más tarde tras un pase impecable de Arda Güler para enviar un centro peligroso que Vinicius desaprovechó después de ser despejado sobre la línea de gol, ofreciendo el delantero francés 45 minutos en los que se mostró incontrolable.

El entrenador José Mourinho expresó su gran satisfacción con el nivel de Kylian Mbappé y del resto de los integrantes del equipo, declarando sonriente tras el amistoso frente a la Fiorentina: "En el primer partido con buenos jugadores, el Real Madrid mostró su mejor cara".

Estos niveles reflejan la evolución ascendente del equipo en esta pretemporada calculada con precisión, y el mayor mérito de ello recae en Mbappé, quien dio una mayor efectividad al plan de juego fijo de Mourinho con el sistema 4-2-3-1, además de contribuir a facilitar el brillo de Arda Güler, que ofreció otro partido magnífico y fue considerado el mejor del verano, para que la sociedad ofensiva siga mostrando posibilidades ilimitadas.

Los indicios llegados desde la sede de entrenamientos de Valdebebas confirmaron que el delantero francés regresó en un estado físico excelente, algo que demostró sobre el terreno de juego, donde conservó su olfato goleador que lo llevó a marcar diez goles con la selección de Francia en el Mundial.

El jugador mostró cambios notables en su velocidad y una gran pasión que no reconoce los partidos amistosos, especialmente después de haber marcado la temporada pasada 42 goles y ofrecido 7 asistencias sin lograr un éxito colectivo desde su incorporación.

Esta etapa representa una oportunidad decisiva para que todos se reivindiquen, y especialmente para Mbappé, en un desafío crucial cuya primera chispa se encendió en la ciudad de Gelsenkirchen.