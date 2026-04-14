Vuelve a surgir el nombre del Ajax: «Allí es donde irá, y después al Atlético de Madrid»

Etienne Vaessen admira a Stije Resink. El portero del FC Groningen cree que su compañero de 22 años fichará primero por el Ajax y luego dará el salto a la élite europea.

«Dentro de cinco años, Stije jugará en un grande», asegura en el pódcast Matchday de Supergaande. «Primero irá al Ajax y luego tendrá una gran carrera; estoy casi seguro».

Además, le aconseja: «España, quizá el Atlético de Madrid».

En el mercado de invierno se le vinculó al Ajax, pero no se concretó su salida. Ahora se recupera de una lesión de ligamentos cruzados, así que su fichaje este verano es incierto.

El mediocampista, con contrato en Groningen hasta 2027/28 y un valor de mercado de siete millones de euros según Transfermarkt, se recupera de una rotura de ligamentos.

Por último, Resink responde a dónde ve a Vaessen dentro de cinco años: «Seguirá ocho años más, aunque debe cuidar más su físico».

«Pero dentro de cinco años estará en algún lugar en el extranjero», predice el centrocampista del Groningen. «Lo veo yendo a México o Arabia Saudí. Va a ganar un montón de dinero, eso es lo que quiere», concluye Resink con humor.