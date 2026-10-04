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Vuelve a generar polémica: Younis Mahmoud estalla con declaraciones incendiarias tras el golpe de Irak

Arabia Saudí vs Irak
Arabia Saudí
Irak
Gulf Cup
Arabia Saudita
Irak

Comentario emocionante

Younis Mahmoud, presidente de la Federación Iraquí de Fútbol, continuó generando polémica con sus impactantes declaraciones, al considerar que la Copa del Golfo Arábigo no es un gran torneo, lo que provocó un estado de indignación.

Younis Mahmoud ya había generado polémica con sus declaraciones durante la pasada edición sobre las posibilidades de la selección de Arabia Saudita, antes de salir con comentarios en los que rechazó las críticas al trabajo de la federación tras la eliminación de la Copa del Golfo.

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La leyenda de Irak volvió, en declaraciones a los medios de comunicación, donde dijo: "¿Por qué pedir disculpas? La Copa del Golfo no es el gran torneo cuya eliminación represente una crisis para nosotros, y no es un torneo 'wow' a pesar de su importancia mediática".

Y añadió: "Lo más importante para nosotros es la Copa de Asia 2027 y la Copa del Mundo 2030, y hay consenso en que nos clasifiquemos de forma continua al Mundial tras nuestro ascenso a la pasada edición".

Y concluyó: "Debemos estar a la altura de las mayores selecciones de Asia, como Arabia Saudita e Irán, pero tenemos que desarrollarnos paso a paso".

La selección iraquí se despidió de la competición de la Copa del Golfo tras la derrota ante Arabia Saudita por 0-2, saliendo del torneo mediante un sorteo interno con Omán, después de igualar en todo, donde la suerte sonrió a este último mientras que Irak se despedía.


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