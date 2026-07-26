El encuentro ‘amistoso’ entre el FC Groningen y el Volos griego ha dejado un sabor muy amargo a Dick Lukkien. El entrenador del equipo de la Eredivisie está nada satisfecho con el juego malintencionado del rival y se pronuncia con dureza ante RTV Noord.

En el estadio del BV Veendam, ni el Groningen ni el Volos lograron marcar. Thom van Bergen, en particular, debería haber visto su nombre al menos una vez en el marcador, pero dejó escapar una gran ocasión tanto antes como después del descanso.

Sin embargo, al término del partido apenas se habló del resultado (0-0). El lateral izquierdo del Groningen Tyrique Mercera recibió un golpe, mientras que el jugador del Volos Hamza Mendyl dio una patada a Jorg Schreuders cuando el juego ya estaba parado.

Una semana antes también hubo problemas contra otro equipo griego, el AEK Atenas. En la segunda parte de aquel duelo, Pelle Clement recibió un duro golpe y Felipe Relvas realizó una entrada durísima sobre Travis Hernes.

Al término del encuentro, RTV Noord preguntó a Lukkien si el Groningen debería volver a medirse con equipos griegos en la próxima pretemporada. «Me parece totalmente lógico que hagas esa pregunta», responde el técnico.

«Esto no deberíamos quererlo más el año que viene. Al parecer, si vienes de Grecia como equipo de fútbol, haces cosas muy extrañas, cometes faltas muy extrañas. Vamos a pensar si realmente debemos seguir queriendo esto».

«Pensábamos en el banquillo: ¿de qué va esto? Al parecer, esto forma parte de los equipos griegos, y la cuestión es si debemos aceptarlo. Yo, en realidad, creo que no», afirma Lukkien.

El FC Groningen jugará un amistoso el 1 de agosto en el Euroborg contra el Real Valladolid, antes de que el equipo de Lukkien arranque una semana después la temporada de la Eredivisie en ese mismo estadio ante el FC Utrecht.