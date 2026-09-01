Según la información de Sky, el exlateral izquierdo de los suabos figura en la lista de deseos del 1. FC Colonia. Allí, el director deportivo Thomas Kessler también busca otra alternativa para el lateral izquierdo, aunque supuestamente el internacional croata es la opción preferida del club de la ciudad de la catedral.

Actualmente, Sosa tiene contrato con el club de la Premier League Crystal Palace, con el que aún tiene un vínculo vigente hasta 2028. Sin embargo, ya no tiene ninguna perspectiva en el conjunto londinense: en la pasada temporada apenas sumó 842 minutos entre todas las competiciones, repartidos en 18 apariciones.

El jugador de 28 años conoce bien la Bundesliga por su etapa en el VfB Stuttgart, donde disputó 115 partidos oficiales entre 2018 y 2023, en los que marcó cinco goles y dio otras 35 asistencias. Sobre todo quedó en el recuerdo su última temporada con la camiseta de los suabos: con dos goles y doce asistencias, tuvo un papel decisivo para que el VfB lograra la permanencia en 2023 como 15.º clasificado.

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¿Regresa Borna Sosa a la Bundesliga con el 1. FC Colonia?

A continuación, Sosa puso rumbo al Ajax de Ámsterdam a cambio de un traspaso de ocho millones de euros, aunque allí perdió rápidamente su puesto en el once por sus actuaciones irregulares. Tras un interludio de un año en el Torino, acabó recalando en el verano de 2025 en el Crystal Palace.

Si no fuera posible cerrar el traspaso de Sosa antes del cierre del mercado a las 20:00, el Colonia también tendría supuestamente en su lista como alternativa a Mees de Wit, del AZ Alkmaar. En caso de que fracasen las negociaciones por el croata, el Effzeh podría ir en serio a por De Wit. Según la información de Sky, ya se han producido los primeros contactos.