"Vuelco total": ¿qué ofrecieron Kane, Mbappé y Yamal en su primera aparición tras la gala del Balón de Oro?

El trío formado por Harry Kane, Kylian Mbappé y Lamine Yamal estuvo en el centro de todas las miradas, una semana después de la gala del Balón de Oro.

Harry Kane, estrella del Bayern de Múnich, se coronó con el Balón de Oro el pasado lunes, en una gala celebrada en Londres; Mbappé, delantero del Real Madrid, quedó en segunda posición, y Yamal, extremo del Barcelona, tercero.

Durante esta semana, los aficionados siguieron el rendimiento de los tres primeros en la clasificación del Balón de Oro, para comprobar si les había afectado lo sucedido en la gala.

Harry Kane: una floja actuación del dueño del Balón de Oro

Dos días después de la gala del Balón de Oro, el Bayern de Múnich disputó un partido de la Copa de Alemania, frente al Magdeburgo, que el conjunto bávaro resolvió con un resultado de 6-1.

Harry Kane permaneció en el banquillo durante todo el encuentro, ya que el técnico Vincent Kompany prefirió darle descanso tras la gala del Balón de Oro.

Kane regresó a la alineación del Bayern de Múnich ayer sábado, en el duelo cumbre ante el Borussia Dortmund, en la Bundesliga.

El Bayern de Múnich empató con su invitado, el Borussia Dortmund, por 2-2, y Harry Kane no marcó, aunque sí dio la asistencia del segundo gol de su equipo, anotado por Upamecano en el minuto 66.

Harry Kane ofreció un nivel discreto, ya que no aportó demasiado durante todo el encuentro, lo que le valió una valoración de 6,5 sobre 10, según el portal «SofaScore».

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Kylian Mbappé: un gol polémico y un brillo evidente

El Real Madrid disputó un único partido tras la gala del Balón de Oro, de la que Kylian Mbappé salió con una gran decepción, ya que aspiraba a ganar el premio.

El Real Madrid visitó hoy al Racing de Santander, en LaLiga, y venció por 3-0.

Mbappé anotó el primer gol, de un penalti que él mismo se procuró, una pena máxima que generó una gran polémica arbitral, pues más de un experto en arbitraje aseguró que no era merecida.

A pesar de ello, Mbappé logró transformar el penalti, elevando su cuenta a 12 goles en 11 partidos de LaLiga y 15 goles en 14 partidos en todas las competiciones esta temporada.

Mbappé estuvo activo ante el Racing y disputó el partido completo, obteniendo una valoración de 8,3 sobre 10 según el portal «SofaScore», la tercera mejor valoración del partido, empatado con Huijsen, por detrás de Arda Güler (8,7) y Bellingham (8,4).

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Yamal: un partido perfecto

Igualmente, el Barcelona disputó un único partido tras la gala del Balón de Oro, frente al Deportivo Alavés, ayer sábado, en LaLiga, con una destacada participación de Lamine Yamal.

Yamal disputó 74 minutos ante el Alavés, durante los cuales logró marcar dos goles, en los minutos 45+1 y 64, y dio una asistencia a Fermín López en el minuto 23, liderando a su equipo hacia una goleada por 6-1.

Parece que a Yamal no le afectó haber perdido la carrera por el Balón de Oro, e incluso quedar en tercera posición por detrás de Harry Kane y Mbappé, ya que ofreció un partido sumamente destacado.

El portal «SofaScore» otorgó a la joven estrella una valoración perfecta de 10 sobre 10, lo que refleja el nivel que mostró Yamal ayer.

De acuerdo con ello, lo que ofreció el trío durante esta semana resultó totalmente opuesto a lo sucedido en la gran gala.

Yamal, que quedó tercero, algo que supuso para él un gran golpe, brilló con intensidad y ofreció un partido excelente; Mbappé, que fue subcampeón, mostró un buen nivel, pero no alcanzó el de Yamal.

En cuanto a Harry Kane, el más feliz, que cumplió su mayor sueño al coronarse con el Balón de Oro, no apareció con la imagen esperada en un partido que es el más importante del fútbol alemán, y obtuvo la valoración más baja en comparación con Yamal y Mbappé.