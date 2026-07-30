En una escalada sin precedentes que podría sacudir el futuro del fútbol mundial, la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol, la UEFA, ha anunciado una postura contundente frente a los planes de la Federación Internacional de Fútbol, la FIFA, y ha amenazado con boicotear todos sus torneos, en un paso que podría sumir al deporte en la crisis institucional más grave de su historia.

La UEFA, en nombre de su confederación continental y de las 55 federaciones nacionales que la integran, emitió un comunicado oficial en el que confirmó su rechazo rotundo y unánime a la propuesta de la FIFA relativa a la venta de participaciones de propiedad en la Copa del Mundo y otros torneos a inversores del sector privado.

El comunicado subrayó que la Copa del Mundo «no está en venta», al considerar que el torneo representa un legado deportivo universal construido a lo largo de generaciones de jugadores, selecciones y aficionados, y que no puede convertirse en un producto de inversión ni cederse ninguna parte de él a inversores.

La UEFA acusó a la Federación Internacional de haber elaborado el proyecto en absoluto secreto y de impulsarlo hacia su aprobación sin realizar ninguna consulta real con las entidades responsables de gestionar el deporte, describiéndolo como un «profundo fracaso de liderazgo» y una «renuncia a la responsabilidad de la FIFA como guardiana del fútbol mundial».

El comunicado añadió que las federaciones nacionales fueron colocadas ante una opción obligada consistente en aceptar el traspaso del control de los mayores torneos de fútbol a los inversores o asumir las consecuencias, al considerar que lo que ocurre «no es una decisión democrática, sino una gestión basada en la intimidación y la coacción».

La UEFA afirmó que la entrada de inversores en la propiedad de los torneos de la FIFA cambiará el fútbol para siempre, porque las decisiones relativas a las fechas internacionales, los sistemas de competición y el futuro del deporte quedarían supeditadas a los intereses de los accionistas y a la obtención de beneficios, y no a lo que beneficie al fútbol.

El organismo europeo cerró su comunicado con el anuncio de una postura sin precedentes, al confirmar que ninguna selección perteneciente a la UEFA participará en ningún torneo organizado por la FIFA mientras esta propuesta siga en pie, a menos que sea retirada por completo y se ofrezcan garantías vinculantes de que no se abrirá la puerta a la propiedad privada de los torneos de la FIFA en el futuro.

El comunicado concluyó con un mensaje de tono contundente que rezaba: «La Copa del Mundo pertenece al fútbol, y siempre será así. Y mientras Europa tenga voz, la Copa del Mundo no estará en venta».