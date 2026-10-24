La expectación crece de cara a la entrega del Balón de Oro el próximo lunes. A dos días de que se anuncie al ganador, varias casas de apuestas han modificado de forma llamativa las cuotas de los principales candidatos.

La lucha por el prestigioso premio individual parece centrarse en tres jugadores: Lamine Yamal, Harry Kane y Kylian Mbappé. Yamal impresionó la pasada temporada con 16 goles y 11 asistencias en LaLiga, competición en la que el Barcelona revalidó el título con autoridad. Además, el delantero de 19 años ganó la Supercopa de España y ayudó a España a conquistar el título mundial de 2026, un logro que en el pasado ha tenido mucho peso en la votación.

Sin embargo, Kane es, con diferencia, quien más opciones tiene de recibir el Balón de Oro. El delantero del Bayern de Múnich firmó una temporada de una productividad sin precedentes, en la que marcó nada menos que 73 goles en 65 partidos oficiales. Este sábado, la cuota media del inglés es de 1,35, lo que lo convierte en el claro favorito.

Para Yamal, la situación es bastante menos favorable que hace apenas unas horas. La mayoría de las grandes casas de apuestas han elevado de repente y considerablemente la cuota de la estrella del FC Barcelona. La del joven prodigio del Barcelona ha pasado de 3,25 a 6,00, señal de que las casas de apuestas consideran ahora mucho menores sus posibilidades de ganar.

Una posible explicación de este cambio es la reciente victoria de Kane en la votación del llamado premio «100 MARCA». El galardón lo concede un jurado internacional de periodistas, exfutbolistas y entrenadores. En total, 226 personas con derecho a voto eligieron a 15 jugadores entre 100 nominados. El primero de cada lista recibía 30 puntos; el segundo, 25; y el tercero, 23.

Kane acabó imponiéndose con 3.962 puntos, solo 25 más que Yamal, que terminó con 3.937. Mbappé completó el podio con 3.440 puntos, seguido de Rodri, Khvicha Kvaratskhelia, Lionel Messi, Fabián Ruiz, Michael Olise, Ousmane Dembélé y Pau Cubarsí.

Si Yamal acaba ganando el Balón de Oro el lunes, el extremo derecho de 19 años hará historia como el ganador más joven de todos los tiempos. El récord pertenece actualmente al exdelantero del Barcelona Ronaldo, que recibió el galardón en 1997, a los 21 años.