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La disputa en el seno de la Federación Italiana de Fútbol se ha recrudecido después de que Giovanni Malagò, comisario especial de la federación, haya entrado en un nuevo enfrentamiento con las dos asociaciones que representan a futbolistas y entrenadores, a raíz de unas declaraciones sobre la elección de Roberto Mancini como seleccionador de Italia, en medio de un cambio de alianzas antes de las esperadas elecciones a la presidencia de la federación.

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Malagò ganó el pasado mes de junio las elecciones a la presidencia de la federación por un amplio margen, gracias al apoyo de la Asociación de Futbolistas Italianos y de la Asociación de Entrenadores. Sin embargo, ese respaldo cambió pocos meses después: ambas asociaciones anunciaron su apoyo a Adriano Galliani tras la anulación de los resultados electorales por la falta de algunos documentos y la convocatoria de nuevas elecciones para el próximo 14 de diciembre.

La tensión aumentó en las últimas 24 horas, después de que Malagò afirmara que las asociaciones de futbolistas y entrenadores no querían que Mancini fuera nombrado seleccionador de Italia. Esas palabras llevaron a ambas partes a emitir un comunicado conjunto para responder a sus declaraciones y desmentir lo que calificaron de afirmaciones falsas.

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El comunicado, publicado por Football Italia, decía lo siguiente: «El comisario especial de la Federación Italiana de Fútbol ha dado rienda suelta a su imaginación, comentando posturas que nunca existieron y reconstruyendo hechos que no ocurrieron. Ni la Asociación de Futbolistas Italianos ni la Asociación de Entrenadores Italianos expresaron en ningún momento una postura negativa sobre la elección de Roberto Mancini como seleccionador nacional».

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Las dos asociaciones añadieron que no se les pidió su opinión sobre la elección del técnico y explicaron que el anterior presidente de la federación no las consultó sobre esa decisión, del mismo modo que tampoco lo hizo en sus otras elecciones, declaraciones y posturas, tanto a nivel nacional como internacional. Además, subrayaron que no se oponían al nombramiento de Mancini.

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El comunicado señaló que esta postura ya la había confirmado recientemente Renzo Ulivieri, presidente de la Asociación de Entrenadores. Por último, ambas asociaciones pidieron dejar de lado los enfrentamientos personales en el tiempo que queda hasta las elecciones del 14 de diciembre y centrarse en los asuntos fundamentales y en los problemas estructurales que sufre el fútbol italiano.

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Mancini no fue la primera opción de Malagò en la búsqueda de un nuevo seleccionador. Antes había encargado a Paolo Maldini y Leonardo la tarea de encontrar al técnico adecuado, y se contactó con Pep Guardiola y Carlo Ancelotti, pero ambos rechazaron el cargo.

Tras el fracaso de ambos intentos, Malagò llegó a un acuerdo con Andrea Pirlo para dirigir a la selección, pero frenó la operación por la polémica en torno a un contrato de patrocinio vinculado a una casa de apuestas rusa. Al final, el nombre de Mancini volvió al primer plano, y ahora la forma en que fue elegido se ha convertido en el centro de la disputa entre Malagò y las dos asociaciones.

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