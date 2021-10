Vucetich: “Tal vez ofrecían refrescos para exigir mi salida de Chivas”

El Rey Midas ‘destapó la cloaca’ en Chivas tras su despido de la dirección técnica del primer equipo.

Víctor Manuel Vucetich rompió el silencio. En charla con Miguel Arizpe, el Rey Midas señaló los motivos por los que se llegó a su destitución de la dirección técnica de Chivas, donde también fue factor la exigencia de aficionados.

Vuce incluso se atrevió a mencionar que incluso se habría presentado un intercambio de externos con los seguidores del Rebaño para que se escucharan los gritos ‘Fuera Vuce’ durante su paso por el conjunto tapatío, al que dejó unas horas de haber derrotado al Pachuca en la jornada 9 del Apertura 2021.

“Son cosas que han pasado antes, pueden ser manipulaciones de representantes, alianzas con aficionados y les ofrecen unos refrescos, unas entradas y con eso empiezan a gritar, es manipulación para intereses de dos o tres personas”, expresó.

Vucetich aclaró que su salida de Chivas se debió a una decisión empresarial en la que el director deportivo Ricardo Peláez no tuvo intervención alguna.

“Siento que es una decisión ejecutiva, simple y sencillamente, pensaron que las expectativas que tenían de nosotros no era lo que veían. Me imagino que debe de ser, en parte un poquito de todo, lo que esté en la cancha y afición. Lo puedo desconocer, no sé qué es lo que interviene para una decisión de esta naturaleza, decisión empresarial. Las formas, el punto que a lo mejor los intereses no eran los que estaban buscando.”, dijo.

“Ricardo Peláez (me llevó). Es el consejo de la parte alta de la directiva. Yo considero que ya no, no tomó la determinación, no tomó la decisión. En esta decisión, caso concreto mío, no toma la decisión él”, agregó.

“No. En lo personal no creo (Leaño), es una decisión de arriba, siempre ha llevado a cabo el trabajo en la formación se dedicaba a eso, no opinaba nada en las juntas respecto a primera división, se adaptaba a lo que nosotros sugeríamos, no creo que intervenga Marcelo en ese sentido, que tiene el deseo como cualquier persona con el de dirigir un equipo como Chivas desde luego, puede ser algo normal”, puntualizó.

El Rebaño no pudo contar con refuerzo alguno para este Apertura 2021, una situación que afectó al proyecto de Vucetich y redujo sus herramientas para afrontar la competencia: “Que era el momento, no considero que era el momento. Las cosas dentro de todo iban bien. Si le sumamos que no hubo refuerzos, empezando el torneo se vendió un jugador, un centro delantero, se mandaron jugadores a Selección, cinco elementos, afecta tanto en el movimiento, ritmo de entrenamientos, varios no participaron, concretamente tres, dos sí tuvieron participación”.

Tras la salida de Vucetich, Marcelo Michel Leaño asumió el banquillo del Rebaño en interinato pero únicamente ha podido sumar un punto de nueve posibles, tiene falta de gol y se perdió uno de los dos Clásicos que disputa temporada con temporada la institución de la Perla Tapatía.