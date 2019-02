Vrsaljko confirma la grave lesión sufrida: "Serán de 8 a 10 meses de baja"

El jugador croata del Atlético de Madrid está cedido en el Inter.

Sime Vrsaljko, que tiene contrato con el Atlético hasta 2022, ha confirmado en el medio croata Sportske Novosti el largo periodo de recuperación que le espera tras lesionarse la rodilla con el Inter, lo que implicaría que su regreso a los terrenos de juego no se produciría hasta la próxima temporada, hasta octubre o incluso diciembre de 2019.

"Serán unos 8 ó 10 meses de baja. Es un periodo de tiempo normal para una intervención tan compleja como esta. Lo importante es que la cirujía ha salido bien, que estamos contentos y con ganas de iniciar la rehabilitación", explicó el todavía jugador rojiblanco tras la operación.

"No volveré jugar hasta estar al 100%. Después de los problemas que he tenido, mi prioridad es llegar a estar al máximo del estado de forma y el regreso para las batallas más grandes cuando regrese. No tendré prisa, volveré más fuerte que nunca".