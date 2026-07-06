Vozinha, el héroe del Mundial, podría protagonizar un fichaje espectacular a sus 40 años

El Inter Miami está «muy interesado» en Vozinha, según el diario portugués Record. El portero de 40 años está sin contrato.

El héroe de Cabo Verde en el Mundial, que con varias paradas espectaculares logró mantener a su equipo en un merecido empate a 0-0 contra España, no carece de interesados.

Con 92 partidos internacionales, el portero goza de buena reputación en el club de David Beckham. Aunque aún no hay oferta formal, el acuerdo podría cerrarse pronto.

El portero, sin equipo desde que dejó el Chaves portugués, puede fichar por cualquier club.

De confirmarse, compartiría vestuario con Casemiro, Luis Suárez, Jordi Alba y Lionel Messi, a quien ya se enfrentó el viernes en los octavos del Mundial.

También en ese encuentro realizó varias paradas espectaculares, pero no fueron suficientes: tras 120 minutos de juego, Argentina se impuso 3-2.

Tras su actuación ante España, Vozinha se hizo famoso de la noche a la mañana: en días pasó de 25 000 a más de 25 millones de seguidores en Instagram.