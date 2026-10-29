«Voy a llamar a Xavi para decirle que no lo convoque para la selección de Países Bajos»

El entrenador del Sunderland, Regis Le Bris, no cree que sea prudente que Xavi convoque a Brian Brobbey para el próximo parón de selecciones, según declaró el técnico francés en rueda de prensa.

Durante el anterior parón de selecciones, Brobbey se lesionó los isquiotibiales en el partido contra Alemania (1-1). El pasado domingo volvió a jugar con su club por primera vez desde entonces.

Le Bris espera que Xavi no convoque a Brobbey para el próximo parón de selecciones, para evitar que vuelva a sufrir un exceso de fatiga de inmediato. «Si se lesiona, será perjudicial tanto para la selección neerlandesa como para nosotros, así que hablaré de ello con el seleccionador».

«Está cerca del cien por cien, pero todavía no está listo para jugar un partido completo. Creo que está al ochenta o al noventa por ciento», concluyó Le Bris sobre el estado físico de Brobbey.

Sin embargo, Le Bris no puede prohibirle viajar a Zeist. «No es posible retener al jugador diciéndole que estará a salvo si se queda con nosotros. Estamos obligados a dejarlo ir».

La selección neerlandesa se enfrentará a Grecia el 13 de noviembre en la Liga de Naciones. Tres días después tiene previsto jugar a domicilio contra Alemania.