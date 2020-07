Voro confirma que el club llamó a los agentes de Parejo, Kondogbia y Coquelin antes de jugar en Leganés

El técnico interino del Valencia confirmó la noticia dada por Goal en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Espanyol

Goal adelantó en la tarde de ayer la noticia bomba del día en Valencia, que el club había llamado antes del encuentro frente al Leganés a los agentes de Parejo, Kondogbia y Coquelin para comunicarles que no se cuenta con ellos de cara a la próxima temporada e instarles a que comiencen a buscar equipo. La noticia cayó como un auténtico tsunami en la capital del Turia, tanto por los jugadores, todos ellos pesos pesados en el vestuario, como por el momento, horas antes de un encuentro crucial para el equipo en busca de su plaza en Europa para la próxima temporada.

Hoy Voro, en rueda de prensa previa al encuentro ante el , ha confirmado esta información: "Yo sabía que el club se iba a poner en contacto con algunos agentes, pero entendía que para valorar las situaciones de los futbolistas, sobre todo para adecuar el presupuesto. No vamos a dramatizar. El futbolista es un profesional y sabe que estas cosas pueden pasar, pero no creo que haya una causa-efecto. Contra el perdimos por otras circunstancias, y estoy seguro de que si hubiéramos ganado no hablaríamos de esto. Los jugadores saben que al final de temporada pueden pasar estas cosas. Son conscientes, siguen jugando y siguen rindiendo", ha dicho el técnico interino.

Cabe recordar que el se encuentra en noveno puesto en la clasificación, a cuatro puntos de los puestos que dan acceso a la .