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El Al-Nassr saudí sufrió un duro revés al comienzo de su partido contra el Al-Sadd catarí en la Liga de Campeones Élite de la AFC, por culpa de su extremo francés Kingsley Coman.

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El Al-Nassr recibió este martes al Al-Sadd en el estadio Al-Awwal Park de Riad, la capital saudí, en la quinta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones Élite de la AFC.

Con solo 3 minutos de partido, Coman cayó al suelo tras un contacto con un jugador del Al-Sadd catarí y tuvo que abandonar el terreno de juego lesionado, siendo sustituido por el delantero saudí Abdullah Al-Hamdan.

La lesión del extremo francés llegó a los pocos minutos de su primera titularidad con el Al-Nassr tras la grave lesión que lo había mantenido alejado de los terrenos de juego en las últimas semanas.

Coman arrastraba la lesión desde la victoria por 3-1 ante el Neftchi uzbeko, el pasado mes de octubre, en la segunda jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones Élite de la AFC.

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Aquella grave lesión le impidió disputar los partidos contra el Neom, el Al-Faisaly y el Al-Kholood, correspondientes a las jornadas décima, undécima y duodécima de la Roshn Saudi League, así como el encuentro ante el Pakhtakor uzbeko en la cuarta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones Élite de la AFC.

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El jugador de 30 años regresó a la convocatoria del Al-Nassr en el último partido, ante el Al-Ahli, el pasado viernes, en el encuentro aplazado de la novena jornada de la Roshn Saudi League, aunque participó como suplente y no fue titular.

Nada más ser titular en el partido contra el Al-Sadd catarí, Coman se lesionó rápidamente, lo que plantea dudas sobre su estado físico y sobre si está realmente preparado para volver a competir.

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El extremo francés solo ha disputado 9 partidos con el Al-Nassr desde el inicio de la presente temporada, en los que únicamente ha logrado marcar un gol, sin dar ninguna asistencia.

Cabe destacar que Coman no fue el único regreso en la alineación del Al-Nassr para el partido ante el Al-Sadd, ya que también volvió la estrella senegalesa Sadio Mané, que se perdió por completo el último clásico contra el Al-Ahli en la Roshn Saudi League, que terminó con derrota por 1-3.

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La ausencia de la estrella senegalesa en el último clásico se debió al nacimiento de su hijo, pero hoy volvió como campeón de la Copa Africana de Naciones 2025, en virtud de la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo aceptó este martes el recurso de la selección de Senegal contra la decisión del Comité de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol, que había dado a la selección senegalesa por perdedora de la final de la Copa Africana de Naciones 2025 por abandono, pese a haber ganado 1-0 sobre el terreno de juego, y había concedido a la selección marroquí la victoria administrativa por 3-0.

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El tribunal explicó en los fundamentos de su decisión, según el comunicado oficial publicado hoy, que el árbitro, al pitar la reanudación del juego en el minuto 109, había considerado que se daban las condiciones para completar el partido, después de que ambos equipos regresaran al terreno de juego y manifestaran conjuntamente su voluntad de reanudarlo.

En consecuencia, el panel arbitral estimó que los efectos de la decisión del árbitro se limitaron al terreno de juego y que, por tanto, la decisión se enmarca en el "principio de las decisiones sobre el terreno de juego".