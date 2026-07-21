Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, volvió a romper a llorar durante su recibimiento en su ciudad natal de Pujato, tras el regreso del Mundial 2026, afirmando que la derrota en la final ante España sigue representando un momento doloroso, y esto después de que también le brotaran las lágrimas en la rueda de prensa posterior al partido final.

Scaloni recibió un gran recibimiento popular en la ciudad situada en la provincia de Santa Fe, donde cientos de personas se congregaron para saludarlo, aunque el técnico de la Albiceleste no pudo contener las lágrimas mientras hablaba de la pérdida del título.

Scaloni dijo, según destacó el diario español "AS" este martes: "No logramos ganar. Sabemos que jugamos para hacer feliz a nuestro pueblo, y por eso el dolor es tan grande".

Y añadió, en un mensaje que llevó una confesión sincera: "A veces ganas y otras veces pierdes. Tenemos que reconocer que España jugó mejor, y eso también nos hace mejores".

El seleccionador de Argentina afirmó que el combinado de su país luchó hasta los últimos instantes pese a la superioridad del rival, explicando: "La sensación es siempre la misma, y es que luchamos hasta el final cuando las cosas no salen como queremos. Debemos entender, como argentinos, que el rival también juega, y puede ser mejor que tú, pero, aun así, le pusimos las cosas difíciles".

El futuro de Scaloni genera interrogantes

Scaloni no ha resuelto su futuro con la selección argentina, ante la cercanía del final de su contrato, previsto que termine el próximo diciembre, lo que abrió la puerta a las especulaciones sobre la posibilidad de su salida tras el final de una etapa que vivió numerosos logros.

Durante el recibimiento, la afición se esmeró en expresar su deseo de que continúe, coreando cánticos de: "¡Leo no se va!", en un intento de convencerlo de seguir al frente de la selección.

Y aunque Scaloni no reveló su decisión final, dio a entender que sigue vinculado a su contrato actual, diciendo: "Sigo hasta diciembre, y seguiremos luchando".

Las declaraciones de Scaloni tras la derrota en la final del Mundial ante España habían generado especulaciones sobre la cercanía del final de su trayectoria con la selección de Argentina, aunque el técnico no ha resuelto su postura hasta ahora, quedando todas las posibilidades abiertas sobre su futuro al frente del cuerpo técnico de la Albiceleste.

Lee también:

Un cuadro que inmortaliza la jugada de Marmoush... la estrella de Argentina celebra la imagen que privó a Egipto del milagro