Dayot Upamecano disfruta molestando a Michael Olise. A principios de año, el FC Bayern publicó un vídeo en redes sobre los apodos del equipo. Upamecano reveló que llama a Olise por su segundo nombre, «Akpovie». «Siempre se enfada cuando lo digo», admitió entre risas. «Pero lo digo igual».

En las últimas semanas lo ha llamado así con frecuencia para hablar de un asunto serio: el posible fichaje de Olise por el Real Madrid. Pese a tener contrato hasta 2029 sin cláusula de rescisión, el delantero de 24 años sería objetivo del club blanco. Según L’Equipe, durante el Mundial Olise preguntó a sus compañeros franceses Kylian Mbappé y Aurélien Tchouameni sobre la vida en el Real Madrid. Eso molestó a Upamecano, quien le habría rogado quedarse en el Bayern.

Así, Upamecano podría convertirse en pieza clave de la ofensiva bávara para retener a Olise. A principios de julio, tras la clasificación de Francia a cuartos del Mundial, y preguntado por el futuro de su compatriota, Upamecano sonrió y sentenció: «¡Se queda, se queda!».

Dayot Upamecano renueva como «pilar» del Bayern.

Upamecano puede aportar su propia experiencia en las conversaciones sobre el futuro con Olise. Tras frustrarse temporalmente su renovación con el Bayern —que en febrero de 2025 estaba a punto de cerrarse—, también se le relacionó con un traspaso al Real Madrid. Incluso se dijo que ya había dado su visto bueno para fichar gratis en 2026.

Finalmente, él o su agente usaron el interés blanco para lograr una renovación mucho más lucrativa con el Bayern, igual que hizo Alphonso Davies un año antes. Este febrero, Upamecano prorrogó su contrato hasta 2030. El acuerdo incluye un salario de 20 millones de euros y una prima de firma similar.

En el Bayern respiraron aliviados: «Una plantilla necesita puntos de referencia», celebró el director deportivo, Max Eberl. «Con Dayot establecemos el siguiente». Y el central, de 27 años, sigue siendo un baluarte. Es notable porque, en los últimos años, varios jugadores del equipo muniqués cayeron en inexplicables crisis de rendimiento o se lesionaron tras recibir aumentos salariales. Basta preguntar a Leon Goretzka y Serge Gnabry, a Alphonso Davies y Jamal Musiala.

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«Un auténtico monstruo», lo definió Deschamps.

Tras una gran temporada con el Bayern, el central confirmó en el Mundial su nivel de élite. Lo demostró sobre todo en el partido por el tercer puesto contra Inglaterra. Tras formar una pareja sólida con William Saliba en los duelos clave del torneo, el seleccionador Didier Deschamps optó esta vez por Ibrahima Konaté y Maxence Lacroix. Konaté fichará este verano por el Real Madrid, en sustitución de Upamecano, sin coste de traspaso, procedente del Liverpool.

Lacroix y Konaté mostraron dudas ante Inglaterra y al descanso Francia perdía 0-4. Upamecano entró, ganó un duelo, inició el 1-4 y, como líder emocional, cambió la energía del equipo. Durante la remontada, asistió en el 4-5, aunque Francia acabó perdiendo 4-6. Unos 45 minutos que mostraron su nivel. Además, ha dejado atrás sus antiguos errores.

«Es, sin duda, uno de los mejores defensas del mundo. Tiene una fuerza atlética increíble. Puede hacerlo todo», elogió Deschamps, que calificó a Upamecano de «auténtico monstruo». En el Bayern, seguirá formando la pareja titular de centrales con Jonathan Tah, aunque su cláusula de salida podría activarse ya este verano.

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Dayot Upamecano cuenta con una cláusula de rescisión para el próximo verano.

Al renovar, obtuvo un buen aumento, una prima y una cláusula de 65 millones, cifra modesta para un defensa de su nivel.

Por eso, en los próximos meses pueden reaparecer los rumores sobre su salida. Sería lógico que el París Saint-Germain lo considere como sucesor a medio plazo de Marquinhos. Si Upamecano decidiera marcharse, el Bayern sería impotente, a diferencia de lo que ocurre ahora con Olise.

Su disposición a permanecer en Múnich dependerá de las perspectivas de éxito del equipo. Y aquí reaparece el caso Olise: si finalmente se marchara —lo que hoy parece improbable—, su salida podría desmotivar a otros, como Upamecano, y desencadenar una reacción en cadena.