¿Volverá Harry Kane a la Premier League? El ganador del Balón de Oro rompe su silencio sobre el récord goleador de Alan Shearer y su futuro con Inglaterra

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Harry Kane se ha pronunciado con rotundidad sobre las crecientes especulaciones acerca de un posible regreso a la Premier League, mientras sigue dominando en Alemania con el Bayern de Múnich. Tras ganar el Balón de Oro de 2026, el capitán de Inglaterra ha dejado claro cuáles son sus prioridades para lo que resta de su ilustre carrera.

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Kane descarta un regreso inmediato a la Premier League

Kane ha descartado volver de inmediato a la Premier League: da prioridad a conquistar la Champions League con el Bayern de Múnich y a ganar títulos internacionales con Inglaterra. El jugador, de 33 años, dejó el Tottenham Hotspur hace tres años con 213 goles en la Premier League, a 47 del récord de 260 de Alan Shearer.

Tras recibir el Balón de Oro en Londres el lunes, Kane confirmó que no está centrado en perseguir el récord de Shearer. Su intención es seguir rindiendo al máximo nivel hasta finales de la treintena y aspirar a los grandes títulos tanto en el extranjero como con su selección.

El ganador del Balón de Oro se centra en triunfar con el Bayern de Múnich e Inglaterra

Preguntado por si tiene intención de volver a Inglaterra para superar a Shearer, Kane respondió: «No de momento, ahora mismo no. Estoy disfrutando mucho de la vida en Múnich».

«El Bayern es un club extraordinario. Tenemos un equipo increíble y un gran entrenador. Así que ahora mismo estoy centrado en eso y estoy extremadamente feliz. Ganar premios como este demuestra por qué decidí fichar por el club».

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El capitán de Inglaterra subrayó que ganar un gran título internacional sigue siendo su principal objetivo, junto con la gloria europea: «Siempre hay ambición, siempre hay sueños de lograr cosas nuevas. Todavía me queda mucho por conseguir en el fútbol: la Champions League a nivel de clubes y ganar un gran título con Inglaterra. Es mi prioridad número uno, sin duda».

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«Hay muchas cosas importantes que quiero lograr, y a lo largo de mi carrera y de mi vida he aprendido que, en realidad, no puedes decidir demasiado sobre lo que va a pasar. Solo tienes que dejarte llevar, ver adónde te lleva el camino, creer en lo que vas a hacer, como creo que hice cuando decidí cambiar de club, y después ir a por todas. Ahora mismo estoy en Múnich y veremos adónde me lleva eso».

Los títulos en Alemania avalan su decisión mientras Kompany se recupera

El fichaje de Kane por el club bávaro ha dado grandes frutos: dos títulos de la Bundesliga, una Copa de Alemania y 156 goles en 159 partidos. También reveló que habló el lunes por la mañana con el entrenador del Bayern, Vincent Kompany, actualmente hospitalizado por una infección vírica tras desplomarse durante un entrenamiento.

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«Me llamó esta mañana, bien temprano, a las nueve», contó Kane. «Por suerte, acababa de levantarme y pude contestar. Solo quería desearme lo mejor y darme ánimos».

«Le pregunté cómo estaba. Me dijo que se encuentra bien y que está recuperándose. Sé que es de los que ya quieren volver con el equipo, estar con nosotros en el campo de entrenamiento y en el banquillo. Pero es importante que descanse. Últimamente ha pasado por un momento algo difícil de salud y espero que podamos suplir su ausencia, al igual que el cuerpo técnico».

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«Será muy importante para mí volver a Múnich y verlo a él, a todo el cuerpo técnico y a todos mis compañeros. Ya he dicho que este premio es tan suyo como mío, así que poder celebrarlo un poco con ellos será especial».

La DFB-Pokal espera tras las celebraciones en Londres

Después de celebrar el premio en Londres con familiares y amigos, Kane tomó un vuelo temprano de regreso a Múnich para reunirse con sus compañeros antes del partido del miércoles de la DFB-Pokal.

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Mientras Kompany descansa, el cuerpo técnico y la plantilla del Bayern afrontarán el encuentro copero de entre semana antes de centrar rápidamente su atención en la Bundesliga. El sábado les espera un gran Der Klassiker ante el Borussia Dortmund, su rival nacional, en el que Kane y sus compañeros buscarán dar otro golpe sobre la mesa.