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La prensa mexicana relaciona a Santiago Gimenez con un regreso al Feyenoord. El delantero tampoco ha recuperado su mejor nivel en el FC Porto.

Gimenez jugó en el Feyenoord entre 2022 y 2025. Tras un tiempo como suplente, el delantero mexicano se convirtió en la gran estrella del club de Róterdam.

Disputó 105 partidos con el Feyenoord y marcó 65 goles antes de marcharse al AC Milan en enero de 2025 por 30 millones de euros.

Sin embargo, el delantero de 25 años no logró rendir en Italia. En parte por las lesiones, solo marcó siete goles en 37 partidos.

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El verano pasado se marchó al FC Porto, donde pasó a jugar a las órdenes de Francesco Farioli. Allí tampoco está teniendo muchos minutos. Según el periodista mexicano Daniel Reyes, ahora es incluso el tercer delantero, por detrás de Samu y André Silva.

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«Quiere jugar más, pero tiene que ganárselo. El otro día jugó de extremo derecho y lo hizo bastante bien, pero tendrá que adaptarse para tener más minutos», afirmó Reyes.

«En el Feyenoord vivió su mejor etapa. En Cruz Azul estuvo bien, pero en Róterdam alcanzó su mejor nivel», continuó.

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Por eso, Reyes no descarta en absoluto que Gimenez regrese a De Kuip. «Su familia sigue teniendo una relación muy estrecha con el club».

«Él y su mujer se sentían muy a gusto en Róterdam. La gente allí lo había acogido de verdad. No sería tan descabellado que volviera. A él le gustaría», concluyó.

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El martes por la noche, Gimenez se enfrentará con el FC Porto a su antiguo equipo. El partido de la Champions League comenzará a las 21:00 y podrá verse en Ziggo Sport.