Un informe periodístico reveló, este lunes, noticias relacionadas con Eric García, jugador del Barcelona, que abandonó lesionado el partido contra el Valencia el pasado domingo.

García sufrió la lesión tras un choque con Rodri, y el central del Barcelona no pudo continuar jugando, por lo que el cuerpo técnico decidió sustituirlo por Jules Koundé.

La lesión trajo a la memoria los problemas anteriores de García con lesiones en la nariz, después de sufrir una fractura durante la temporada pasada y verse obligado a disputar varios partidos con una máscara para proteger su nariz.

Por su parte, el diario "Sport" señaló que los responsables del Barcelona sintieron alivio tras las pruebas iniciales a las que se sometió García.

A pesar del pesimismo inicial, García no sufrió una fractura de nariz, e incluso el jugador polivalente de 25 años se entrenó este lunes en la Ciudad Deportiva con una máscara, y se espera su regreso ante el Levante el próximo domingo, ya que está sancionado para el partido de la Liga de Campeones de Europa contra el Feyenoord.

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Eric García, que fue titular en tres de los primeros cuatro partidos del Barcelona esta temporada por delante de Koundé en la posición de lateral derecho, chocó de cabeza con Rodri durante un saque de esquina del equipo de Hansi Flick.

El defensa catalán abandonó el terreno de juego de inmediato, y era evidente que estaba molesto.

A pesar de que las indicaciones iniciales no eran alentadoras, las pruebas médicas descartaron una lesión grave, lo que permite al entrenador alemán contar con Eric García en el partido del Barcelona contra el Levante el próximo domingo.

El campeón del mundo llevará una máscara protectora para prevenir cualquier daño adicional, como hizo la temporada pasada.

De hecho, García se entrenó con ella puesta este lunes en la Ciudad Deportiva.

Eric García no participará en el partido inaugural del Barcelona en la Liga de Campeones de Europa contra el Feyenoord en el estadio Camp Nou.

El jugador, canterano de la academia del Barcelona, recibió una tarjeta roja en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa contra el Atlético de Madrid, tras derribar a Sørloth cuando estaba solo ante la portería frente a Juan García.