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Tres años después de uno de los mayores escándalos que han sacudido el fútbol mundial, el nombre de Luis Rubiales vuelve a acaparar los focos: su inhabilitación ha llegado oficialmente a su fin y ya puede regresar a los cargos futbolísticos, e incluso presentarse de nuevo a la presidencia de la Federación Española de Fútbol.

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El expresidente de la Federación Española cumplió este martes 17 de noviembre su segunda inhabilitación, que le impedía ocupar cualquier cargo federativo a nivel nacional, a raíz de su famoso beso a la futbolista Jenni Hermoso y de su polémico comportamiento en la final del Mundial femenino de 2023, según informa el diario español «AS».

Rubiales había recibido dos sanciones distintas por los mismos hechos. La primera fue impuesta por la FIFA, terminó el pasado mes de agosto e incluía la prohibición de ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol tanto a nivel nacional como internacional.

La segunda sanción, que es la que acaba de expirar, fue dictada por el tribunal de arbitraje deportivo de España a petición del Consejo Superior de Deportes. Esta sanción se dividía en dos partes: un año y medio por besar a Jenni Hermoso y otro año y medio por su comportamiento en el palco de autoridades, donde realizó gestos considerados inapropiados, entre ellos tocarse los genitales.

Con el fin de esta inhabilitación, Rubiales tiene vía libre para volver al panorama futbolístico y, en teoría, podría presidir de nuevo la Real Federación Española de Fútbol si resultara elegido en los próximos comicios.

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Estas sanciones deportivas fueron completamente independientes del caso juzgado por la justicia ordinaria, que tuvo una enorme repercusión mediática en España y en todo el mundo.

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Dos años después de lo sucedido, la Audiencia Nacional en Alcalá de Henares condenó a Rubiales por un delito de agresión sexual y le impuso una multa de 10.800 euros, además de 3.000 euros de indemnización a la víctima en concepto de responsabilidad civil. En cambio, fue absuelto, junto a otros tres empleados, de los cargos de coacciones.

No es el único caso que tiene abierto en los tribunales actualmente, ya que el expresidente también está implicado en la investigación relacionada con la Supercopa y con las obras realizadas en el estadio de La Cartuja, un proceso que sigue en curso.

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Durante este tiempo, Rubiales ha negado las informaciones que lo vinculaban con otros hechos, entre ellas las publicadas por «El Confidencial» sobre posibles pagos a medios de comunicación para contrarrestar las noticias negativas y respaldar su gestión.

El mismo diario informó también de la implicación del expresidente en nuevos movimientos para explorar la posibilidad de regresar a un puesto relevante dentro de la Federación, junto a otros empleados que fueron despedidos o apartados por la nueva directiva.

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Cabe recordar que Rafael Louzán tomó las riendas en Las Rozas tras ganar las elecciones de diciembre de 2024, y uno de sus objetivos era borrar la huella de la influencia de Rubiales en el organismo rector del fútbol español.

Louzán ha liderado una profunda transformación al frente de la Federación, y los resultados deportivos han avalado su gestión, con éxitos tanto en el fútbol masculino como en el femenino, además de la renovación del seleccionador Luis de la Fuente.

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La gran pregunta ahora es: ¿dará Rubiales el paso de volver a presentarse al cargo desde el que lideró, entre otras iniciativas, la candidatura para organizar el Mundial de 2030?

Pese a sus frecuentes apariciones en programas de televisión y a la publicación de su libro «Matar a Rubiales», en el que expone su versión de todo lo ocurrido, nunca ha manifestado públicamente su intención de volver al mundo del fútbol, y ha preferido dedicarse a sus negocios «para ganarse la vida».

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Aun así, los rumores sobre su posible regreso siguen ahí, aunque lo que ya es seguro es que la inhabilitación que le impedía presentarse ha terminado por completo.