Tras el fichaje sorpresa de Zaki Shilik por la Juventus, la Roma podría responder peleando por Franck Kessié.

Kessie destacó en el Mundial 2026, lo que avivó los rumores de su regreso a la Serie A.

Sin embargo, el periodista italiano Alfredo Pedulla asegura que la Roma no planea, por ahora, ficharlo.

Pedulla añade que no hay contactos con el agente del jugador ni previsiones de iniciarlos.

La Roma se centra en reforzar el ataque y no busca un centrocampista.

Aunque su nombre se vinculó a la Roma por Frédéric Massara, exdirector deportivo del club y antiguo mentor del jugador en el Milan, Sin embargo, Bedola confirma que Massara —nombrado a finales del mes pasado director ejecutivo de fútbol de la Juventus— se centra ahora en fichar al marfileño para la «Vecchia Signora».

Pedula añadió sobre las negociaciones entre Kessié y la Juventus: «A pesar de la diplomacia y los habituales intentos de despistar, el interés de la Juventus, como ya he mencionado, sigue vigente».

El jugador, libre, pide 6 millones de euros al año más primas, mientras que la Juventus ofrece unos 2 millones menos, aunque podría alcanzarse un término medio.

Por ahora sus agentes solo negocian con la Juventus y hay confianza en cerrar el trato».

El Al-Ahli saudí anunció a principios de mes la salida del centrocampista marfileño tras tres años en el campeón de Asia.

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