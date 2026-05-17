Para la primera mitad de la temporada 2026/27, Voetbalzone busca tres estudiantes entusiastas y motivados para reforzar nuestro equipo. Necesitamos becarios para los departamentos de vídeo, redes sociales y redacción.
Requisitos:
-Inicio en septiembre de 2026;
-40 horas semanales durante al menos cinco meses;
-Remuneración atractiva;
– Horario flexible, con disponibilidad por las tardes y fines de semana.
-Formación superior (universitaria o FP) en medios de comunicación;
-Solo prácticas de colaboración.
Ejemplos de tareas en el departamento de vídeo
-Crear contenido para Voetbalzone.nl, Instagram, Facebook, X, YouTube y TikTok;
- Prestar apoyo en los días de rodaje o salir a grabar con la cámara;
- Edición previa de vídeos;
- Redactar subtítulos (en bruto);
- Publicar contenido en nuestros canales;
- Posibilidad de desarrollar nuevas iniciativas para Voetbalzone.
Ejemplos de tareas en el departamento de redes sociales
- Creación de contenido para Voetbalzone.nl, Instagram, Facebook, TikTok y YouTube;
- Redacción de textos comerciales, publicaciones y pies de foto;
- Apoyar en los días de grabación;
– Oportunidad de proponer y lanzar nuevos proyectos o canales para Voetbalzone.nl.
Habilidades
- Conocimientos básicos de filmación, iluminación, sonido y edición.
- Se valorará experiencia básica con Adobe Premiere.
- Afinidad con las redes sociales
- Proactivo y autónomo
- Creativo
- Meticuloso
Ejemplos de tareas en la redacción
Redactas noticias y crónicas de partidos para mantener al lector informado sobre el fútbol. Demuestras energía e iniciativa.
Eres capaz de escribir para un público amplio: de forma neutral, concisa y accesible. También tendrás libertad para crecer como redactor, elaborando reportajes de fondo o realizando entrevistas sobre el terreno.
Habilidades
- Trabajas con gran meticulosidad;
- eres una enciclopedia del fútbol;
- Tienes grandes dotes de comunicación y eres un jugador de equipo;
- eres rápido y preciso;
—eres resistente al estrés, flexible, autónomo y motivado;
- dominas el inglés a la perfección, tanto hablado como escrito;
- Puedes aportar ideas diarias sobre noticias de fútbol.
Contacto
¿Eres el becario que buscamos? Envía antes del 1 de junio de 2026 tu CV, una carta de motivación y algunos ejemplos de tu trabajo a wessel.antes@footballco.com.