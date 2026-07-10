El sueño de la familia francesa Le Texier se volvió pesadilla en horas. Su único “delito” fue que el nombre de su hijo se pareciera al del árbitro François Litxer, quien dirigió el vibrante Egipto-Argentina del Mundial.

Recibieron 445 mensajes por WhatsApp, amenazas y hasta fotos de la madre y su número difundidos «en todas las redes de Egipto». Esta familia, ajena al fútbol, se vio atrapada en una tormenta de ira popular que trasciende fronteras.

La cadena francesa «rmcsport» explicó que la similitud en los nombres convirtió a esta familia de la región de «Haute-Savoie» en víctima de un infierno digital. tras la eliminación de Egipto en octavos de final del Mundial 2026 ante Argentina por 3-2, en un partido arbitrado por el francés François Létixier que generó amplia polémica.

Todo empezó cuando aficionados egipcios confundieron al árbitro Létixier con el ciudadano francés François Le Texier, subdirector de un hotel de lujo ajeno al fútbol. A pesar de que solo hay una letra de diferencia en la ortografía de ambos nombres, el hombre inocente y su familia recibieron una avalancha sin precedentes de mensajes ofensivos y amenazas a través de Facebook y WhatsApp.

Según «rmcsport», la madre, Sophie Le Texier, afirmó: «Nos parecía divertido oír el nombre de François Létixier en un partido, pero ahora ya no tiene gracia. No somos aficionados al fútbol; solo vemos los partidos de Francia».

La familia, que no vio el partido, amaneció al día siguiente inundada de insultos: «Me escribían que mi hijo era un corrupto y que yo no sabía educarlo. Al principio nos hizo gracia, pero luego los mensajes se volvieron muy ofensivos», relata Sophie.

En pocas horas los insultos se tornaron amenazas: «Nos desean la muerte y dicen que nos perseguirán; es muy violento, no estábamos preparados para esto, vivimos en el campo».

Lo peor fue la filtración de sus datos: «Ahora mi foto y mi número circulan por las redes egipcias; soy famosa allí y no quiero serlo», lamentó Sophie.

La familia trató de aclarar el malentendido, sin éxito: «Algunos no creen que no sea él y aseguran que es su hermano gemelo, aunque no se parecen».

La familia denunció los hechos a la policía francesa, contactó con la embajada egipcia y pidió ayuda a expertos en ciberseguridad tras tres días de acoso continuo, pero los mensajes no cesaron: llamadas en francés, inglés y árabe. «Solo había 445 mensajes en WhatsApp cuando empezamos a hablar», dijo la madre con desesperación.

Concluyó: «Es agotador, estoy preocupada y no hemos comido. ¿Qué pasará? La policía dice que se calmarán, pero no creo que sea así».