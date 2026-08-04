El belga Jesse Bisiwu, el último fichaje del Barcelona, expresó su alegría por incorporarse al club catalán, señalando que fue recibido de forma maravillosa en sus primeros días.

Bisiwu (18 años) completó este martes todos los pasos de su incorporación oficial al Barcelona, firmando su contrato, que se extiende hasta el año 2031, en presencia del presidente del club, Joan Laporta, en las oficinas del club catalán, después de que el Blaugrana pagara 8,5 millones de euros para hacerse con él procedente del Club Brujas belga.





Bisiwu declaró tras firmar el contrato con el Barcelona, en unas declaraciones recogidas por el diario "Mundo Deportivo": "Mis primeros días han sido maravillosos. Me ha recibido una familia estupenda y estoy muy agradecido por ello".

Y añadió: "Me han dado la bienvenida con mucha calidez, todos son muy amables y estoy muy agradecido".

Y continuó: "Estar aquí y verlo por mí mismo es una sensación diferente; estoy muy contento de encontrarme aquí".

Y reconoció: "Cuando era pequeño siempre soñaba con jugar en un club grande como el Barcelona, así que estar aquí es un sueño hecho realidad para mí".

En respuesta a una pregunta sobre si ya había hablado con el entrenador Hansi Flick, Bisiwu dijo: "Me ha recibido muy bien, hemos mantenido algunas conversaciones y es muy fácil entender lo que tengo que hacer este año: trabajar duro y aprender todo lo posible".

También explicó, respecto a su estado físico: "Cuando el entrenador me necesite, estaré ahí; solo quiero trabajar duro para estar listo".

Y cerró sus declaraciones: "He visto el estadio Camp Nou por televisión, pero no en persona".