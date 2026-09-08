El alemán Jens Wiessing, director técnico del Al-Ittihad, consideró que el equipo se vio afectado por su último partido ante el Al-Nassr en la Roshn League, durante el enfrentamiento con el Al-Feiha.

El Al-Ittihad venció al Al-Feiha por 2-1, en el partido que enfrentó a ambos el martes, en el estadio Al-Inma de Yeda, en la sexta jornada de la Roshn League saudí.

Wiessing declaró, en unas manifestaciones en la rueda de prensa posterior al encuentro, recogidas por el diario saudí "Asharq Al-Awsat": "Fue un enfrentamiento que no fue fácil, después de días de un partido difícil ante el Al-Nassr, hicimos un gran esfuerzo que nos afectó en este duelo".

El Al-Ittihad había vencido al Al-Nassr por 2-1, en el partido que enfrentó a ambos el pasado sábado, en el estadio Al-Inma de Yeda, en la quinta jornada de la Roshn League.

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El técnico alemán prosiguió: "En la primera parte no acertamos a transformar algunas ocasiones en goles, no eran ocasiones peligrosas, pero sí buenas, y en la segunda parte fuimos más peligrosos, el equipo mejoró en algunos aspectos, y lo más importante fueron los tres puntos".

Wiessing también habló sobre la participación del delantero marroquí Youssef En-Nesyri en la segunda parte, antes de marcar el gol de la victoria, y dijo: "Quería cerrar el partido; cuando entró En-Nesyri estaba convencido de que éramos capaces de marcar, y también por su capacidad para replegar en defensa".

Y añadió: "En la segunda parte fuimos mejores, estamos en una situación en la que evolucionamos día a día, pero nuestro nivel físico actual no nos permite jugar a un ritmo alto cada tres días".

En cuanto al uso de un gran número de jugadores, el técnico alemán dijo: "Este es mi equipo y confío en todos los jugadores, analizo a todos los jugadores y estudio todas las opciones, tenemos un calendario difícil, por eso es importante que todos jueguen".

Por otra parte, Wiessing habló sobre el fichaje del centrocampista neerlandés Georginio Wijnaldum en una operación a coste cero, tras su marcha del Al-Ettifaq, pese a la necesidad del equipo de fichar a un jugador en la posición de extremo.

El técnico alemán dijo: "No me fijo en la posición del jugador; a mí me interesa el jugador que puede jugar en más de una demarcación, ya sea en la banda o entre líneas".

Y concluyó: "Wijnaldum es una incorporación importante, un jugador inteligente que sabe cómo actuar en las distintas situaciones, un jugador hambriento; hablé con él y es un jugador magnífico, con una personalidad extraordinaria, y un líder".

Cabe recordar que el Al-Ittihad logró su cuarta victoria en 6 jornadas de la Roshn League saudí, frente a dos empates, para ocupar el tercer puesto en la tabla de clasificación, con 14 puntos, a uno de distancia del Al-Hilal y el Al-Qadsiah.