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El lunes por la noche habría sido visto el coche de Kevin De Bruyne en Oisterwijk, en la provincia de Brabante, pero «no hubo ninguna reunión», informa Rik Elfrink en el Eindhovens Dagblad.

Varias personas vieron el lunes por la noche «el coche de De Bruyne» en Oisterwijk, localidad de Brabante donde vive Marcel Brands, directivo del PSV.

La cuenta de Instagram PSV_transfers investigó el asunto y obtuvo imágenes del coche de De Bruyne. Es difícil verificar si las imágenes son auténticas.

En ellas se ve un Range Rover aparcado con la matrícula «De Bruyne». En Bélgica se puede elegir la matrícula del coche.

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«Un Range Rover con la matrícula De Bruyne, visto en Oisterwijk. ¿Casualidad o está pasando algo?», escribe el medio.

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«Después de que viéramos el coche de De Bruyne, lo trasladaron rápidamente. ¿Casualidad? Quién sabe», concluye la cuenta.

Según Elfrink, no hubo ninguna reunión entre De Bruyne, que ya había cumplido sus compromisos con la selección y, por tanto, se encontraba en Bélgica, y Brands.

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«Según fuentes fiables, no hubo ninguna reunión con la directiva del PSV», escribe el periodista. Además, subraya que el club de Eindhoven todavía tiene que llegar a un acuerdo con el Napoli.