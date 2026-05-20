Dick Lukkien, técnico del FC Groningen, elogia a Dies Janse en una entrevista con Voetbal International. El defensa, cedido por el Ajax, se medirá a su club el jueves en los play-offs.

«Es un jugador de clase increíble», afirma. «He trabajado con muchos buenos futbolistas y Dies encaja en esa categoría. Llegó con diecinueve años y, desde el primer partido fuera contra el PSV, demostró su potencial».

«Además, ha evolucionado muy bien a lo largo del año y muestra la actitud que buscamos: exige lo mejor de sí mismo cada día, y eso es crucial. Rara vez se conforma y siempre quiere más».

Por eso, Lukkien cree que Janse tiene un futuro prometedor. «Para mí, es un jugador con potencial para llegar a la élite. Aunque, claro, el año que viene lo perderemos».

En principio regresará al Ajax el próximo verano, donde tiene contrato hasta mediados de 2029. Se rumoreó que el Club Brugge estaba interesado, pero Mike Verweij, de De Telegraaf, lo desmintió.

Para Janse, el play-off del jueves es agridulce: podría volver al Ajax y quiere jugar competiciones europeas con el equipo de Ámsterdam. «Es especial, pero ahora soy jugador del Groningen y debo dar lo mejor de mí», afirma a RTV Noord.

«Ahora soy jugador del Groningen, así que debo ganarme el sustento aquí», insiste Janse. «Aún no sé dónde jugaré la próxima temporada. Quizá me quede en el Groningen y juegue competiciones europeas. Es posible, pero no puedo confirmarlo».