Jude Bellingham, estrella del Real Madrid, apareció en el Emirates Stadium del Arsenal este domingo.

Según el diario "The Sun", el internacional inglés Jude Bellingham fue visto apoyando a su hermano Jobe Bellingham y a su exclub, el Borussia Dortmund, ante el Arsenal.

El Dortmund se impuso al Arsenal por 3-2 en un intenso partido amistoso previo al inicio de la temporada en el Emirates Stadium.

El jugador, de 23 años, estuvo presente en la zona VIP del estadio del Arsenal, desde donde siguió el desarrollo del encuentro.

El polivalente centrocampista tuvo la oportunidad de ver a Jobe, de 20 años, salir como titular con el Borussia Dortmund y disputar el partido completo frente a los campeones de la Premier League.

Bellingham se mostró de buen ánimo tras la actuación del Dortmund, club en el que pasó tres años y anotó un total de 24 goles y 16 asistencias en 132 partidos, hasta su traspaso al Real Madrid en 2023.

Jobe, por su parte, ha marcado cinco goles en 49 partidos en todas las competiciones desde que se incorporó al conjunto alemán el año pasado.

Se espera que Jude se una mañana lunes a la concentración de pretemporada del Real Madrid, tras unas prolongadas vacaciones de verano después de que Inglaterra lograra el tercer puesto en el Mundial 2026.







