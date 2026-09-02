Según un informe de Sky, durante una visita de Klopp al campo de entrenamiento del SGE se produjo una conversación entre el seleccionador alemán y el delantero.

Al parecer, Klopp habría animado al jugador de 22 años, que además de con Alemania también podría jugar con Marruecos, el país de origen de su padre, a decidirse por un futuro en la selección alemana.

Hasta ahora, Ebnoutalib, que nació en Fráncfort y tiene madre alemana, no ha disputado ni un solo partido con las categorías inferiores de Alemania. Eso sí, fue convocado una vez con la sub-15 de Marruecos.

Ebnoutalib juega en el Fráncfort desde principios de año; antes militó en el SV Elversberg, en la 2. Bundesliga. Allí marcó 12 goles en 25 partidos entre todas las competiciones y tuvo así una gran participación en el ascenso del conjunto del Sarre a la máxima categoría alemana.

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¿Convocará Jürgen Klopp a Younes Ebnoutalib para la selección alemana?

Y también para el SGE su rendimiento desde entonces es más que notable. Ha pisado el césped en siete ocasiones con el conjunto de Hesse, ha marcado cinco goles y ha dado una asistencia. Un ascenso meteórico, si se tiene en cuenta que Ebnoutalib todavía jugaba como delantero en la Regionalliga con el FC Gießen hace apenas año y medio.

Está por ver si Klopp convocará ya al jugador de 22 años para los próximos partidos internacionales. En la Nations League, la selección alemana se medirá primero a Países Bajos el 24 de septiembre; los otros rivales serán Serbia y Grecia.