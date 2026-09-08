En la tertulia de expertos de Prime Video antes del partido en casa del BVB contra el Villarreal CF, Kramer mostró su confianza en el conjunto de la Bundesliga. En su opinión, el Dortmund se clasificará directamente para los octavos de final.

Muy distinta fue la valoración de Hummels, compañero suyo en el equipo campeón del mundo de 2014. «Me temo que el BVB no está entre los ocho mejores. Si dices que hace falta esa victoria sorpresa, me temo que llegará más bien ese empate sorpresa que no habías previsto», dijo el jugador de 37 años. «No los veo entre los ocho primeros.»

Por tercera vez, la Champions League se disputará esta temporada en formato de liga con 36 equipos. Cada participante juega contra ocho rivales de distinto nivel y, al final, los ocho primeros de la clasificación avanzan directamente a los octavos de final.

Los equipos situados entre los puestos 9 y 24 decidirán entre sí, en partidos de ida y vuelta, ocho ganadores que también avanzarán a la ronda eliminatoria. Los últimos doce de la tabla quedarán eliminados.

Getty Images

El BVB, hasta ahora dos veces fuera del top 8 de la tabla

En las dos primeras ediciones, el BVB tuvo que pasar una vez como décimo y otra como 17.º por los playoffs de octavos de final. En una ocasión, a los aurinegros les alcanzó para seguir adelante; la pasada temporada cayeron con mala fortuna ante el Atalanta de Bérgamo.

Tras el estreno contra el Villarreal, el Dortmund se medirá en los otros siete partidos de la Champions League al FK Bodö/Glimt, Sabah FK, Real Betis, Arsenal FC, Inter de Milán, Aston Villa y AEK Atenas.



