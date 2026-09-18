Virgil van Dijk seguirá como internacional de la selección neerlandesa. Según el Algemeen Dagblad, así lo ha decidido el defensa de 35 años del Liverpool tras una conversación con el nuevo seleccionador Xavi.

El periodista Maarten Wijffels adelanta esa noticia en la edición matinal del viernes. Van Dijk, internacional en 96 ocasiones, irá así en busca de las cien internacionalidades.

«Van Dijk mantuvo la semana pasada en Inglaterra una conversación fructífera con el nuevo seleccionador Xavi. Oficialmente, todos siguen guardando silencio, pero ambos ven suficiente perspectiva como para ponerse a trabajar juntos», escribe.

Países Bajos jugará cuatro partidos internacionales en las próximas semanas, por lo que Van Dijk ya podría alcanzar los cien a principios de octubre.

Ruben van Bommel

Según Wijffels, el jugador del PSV Ruben van Bommel también se presentará en Zeist. «Será una de, previsiblemente, varias caras nuevas con las que llegará Xavi».

Alrededor del mediodía, la KNVB dará a conocer la lista completa mediante un comunicado de prensa. Frenkie de Jong sigue recuperándose de una lesión de rodilla y, en cualquier caso, será baja.

Los internacionales de la selección neerlandesa se incorporarán el lunes 21 de septiembre de 2026 de cara al inicio del renovado periodo internacional combinado.