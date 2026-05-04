Virgil van Dijk, sorprendido por las acusaciones de los aficionados del Liverpool: «¿En serio? ¿Dicen eso?»

Virgil van Dijk ha desmentido ante la prensa inglesa un rumor persistente entre la afición del Liverpool. Los malos resultados recientes han provocado malestar y acusaciones hacia los jugadores.

Se les acusa de pasar «demasiado tiempo de vacaciones». A Van Dijk incluso lo han llamado «jugador del Liverpool a tiempo parcial». Antes de la derrota 3-2 ante el Manchester United, Alexis Mac Allister publicó fotos en Roma, lo que hizo pensar que la preparación para Old Trafford no fue la mejor.

También se cuestiona la intensidad bajo Arne Slot esta temporada. «¿Días libres? ¿Un día?», respondió Van Dijk a la prensa británica. Al mostrarle las fotos de Mac Allister, añadió: «No sé si eso es vacaciones. Fue una escapada».

Si tenemos un día libre, y no son muchos, podemos decidir qué hacer con nuestra familia. Ya no somos niños. Todos somos adultos. Esta semana jugamos el sábado por la mañana, así que nos centramos en eso. Ayer estuvimos en un hotel y hoy hemos jugado, ya llevamos dos días lejos de la familia. No es que tengamos vacaciones de verdad».

Al oír que algunos seguidores creen que entrenan poco, Van Dijk se sorprendió: «¿En serio? ¿Dicen eso? Ojalá tuviéramos más días libres, porque también nos vendrían bien. El City de Guardiola ha tenido tres días libres seguidos y les va muy bien».

«Debemos encontrar el equilibrio. Entiendo que la gente crea que no entrenamos lo suficiente y que eso afecte a los resultados. Como todos, quiero solucionarlo. Quiero que volvamos a ganar y a ser consistentes. Ahora mismo estamos decepcionados».

«La constancia es clave en cualquier trabajo; es la mejor forma de tener éxito y obtener resultados. Nos quedan tres partidos y luego llega el Mundial. Debemos asegurarnos de que esta temporada no se repita; sería inaceptable», concluye el capitán.