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Virgil van Dijk, capitán del Liverpool, ha dado la cara tras una actuación marcada por errores de juicio impropios de él en la victoria por 4-3 ante el Villarreal. El internacional neerlandés fue protagonista del caos defensivo de la primera parte, especialmente al fallar un despeje de cabeza que propició directamente el primer gol de Georges Mikautadze a los cuatro minutos de partido. Pese al triunfo final, el central no tardó en reconocer en las redes sociales sus dificultades individuales y admitió que estuvo muy por debajo de su nivel habitual en una noche en la que el equipo local tuvo que remontar una desventaja de dos goles.

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Van Dijk «encaja las críticas» tras una noche para olvidar en Anfield

«No fue mi mejor inicio de partido. Encajo las críticas», publicó Van Dijk tras el pitido final, admitiendo su flojo comienzo y aceptando las críticas inevitables.

Sin embargo, quiso destacar la capacidad de reacción de sus compañeros, que remontaron para mantener su pleno de victorias en la fase de liga de la competición. «Una reacción increíble del equipo. Estoy tremendamente orgulloso de ello», añadió para elogiar el espíritu colectivo que permitió al equipo de Andoni Iraola darle la vuelta al partido y sumar los tres puntos.

La prensa inglesa tampoco fue indulgente con el veterano defensa. Varios medios destacaron su papel en el hundimiento inicial del equipo, mientras que Van Dijk tuvo que conformarse con un 5,5 en las notas de los jugadores de GOAL.

Por su parte, la BBC le dio un 5 sobre 10 y señaló su titubeante comienzo y aquel «error poco habitual» en el primer gol. The Guardian apuntó que su inicio plagado de fallos fue la principal razón por la que Liverpool se encontró tan pronto en una situación tan comprometida.

Las notas de los jugadores del Liverpool: Mac Allister y un eléctrico Ngumoha brillan en la victoria por 4-3

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Aunque Liverpool está cobrando impulso esta temporada, estos problemas defensivos siguen preocupando al entrenador.

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El jugador de 35 años mejoró notablemente en la segunda parte, pero los tres goles encajados en casa serán un motivo de gran preocupación para el cuerpo técnico. Liverpool ha dominado en gran medida en Europa esta temporada, pero la facilidad con la que Villarreal atravesó su defensa apuntó a una falta de cohesión que apenas se había visto desde la llegada de Iraola.

La disposición del capitán a «encajar las críticas» demuestra liderazgo, pero la frecuencia de estos fallos empieza a atraer la atención no deseada de los analistas de todo el país.

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Troy Deeney cuestiona la velocidad y el desgaste mental del capitán

El exdelantero del Watford Troy Deeney, en su papel de analista para CBS Golazo, hizo una dura valoración del estado físico y mental actual de Van Dijk. Tras haberse enfrentado al neerlandés siete veces durante su carrera como futbolista, Deeney sugirió que el defensa podría estar acusando la enorme cantidad de partidos que ha disputado al máximo nivel.

«Parece que está mentalmente fatigado», comenzó Deeney, antes de analizar los errores que permitieron a Villarreal adelantarse por sorpresa en Anfield. «Sigue teniendo cualidades, pero ese error con 0-1... Ese no es Virgil van Dijk. Normalmente, eso no forma parte de su repertorio».

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Deeney fue más allá y afirmó que Van Dijk tomó malas decisiones en los dos primeros goles. Señaló que el defensa calculó completamente mal la trayectoria del balón en el primero y que, en el segundo, salió de la línea defensiva sin motivo aparente.

«Calcula completamente mal la trayectoria y, en el segundo gol encajado, sale de la línea sin motivo. Parece frustrado», señaló el exdelantero de la Premier League. Estas observaciones coinciden con las notas de los jugadores de Liverpool, que describieron la primera parte del capitán como «inusualmente errática» y destacaron los enormes espacios que dejó el equipo en las transiciones defensivas.

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El análisis también abordó el inevitable declive de un jugador que se ha apoyado mucho en su superioridad física durante más de una década. Deeney lo comparó con el legendario capitán del Chelsea John Terry y señaló que, aunque Terry acabó perdiendo velocidad, se adaptó organizando mejor a quienes le rodeaban y procurando no quedar nunca expuesto.

«A todo futbolista le llega un momento así en su carrera. Él nunca se ponía en peligro, pero era porque tenía a Cahill y Azpilicueta a su lado y podía organizar bien las cosas. Van Dijk tiene una capacidad atlética enorme, pero está perdiendo velocidad. Y dirige a sus compañeros menos de lo que lo hacía Terry. Fijaos en la facilidad con la que Liverpool encaja goles», concluyó Deeney.

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Liverpool reacciona y mantiene su pleno de victorias en Europa

Pese a su fragilidad defensiva, el poderío ofensivo de Liverpool le permitió seguir siendo uno de los equipos más en forma de Europa. La remontada nació de un brillante doblete de Alexis Mac Allister y de la creatividad de Rio Ngumoha, que dio dos asistencias decisivas para ayudar a su equipo a recuperarse del 2-0 en contra.

Esta victoria llega después de otros triunfos europeos ante el Atlético de Madrid y el LASK Linz, por lo que el conjunto de Merseyside mantiene su pleno de victorias en la competición continental.

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Andoni Iraola tendrá mucho en lo que pensar antes de que Liverpool vuelva a la competición nacional para enfrentarse al Brighton. Aunque la victoria mantiene el buen ambiente, el entrenador ya ha insistido en la importancia de que sus jugadores mantengan los pies en el suelo durante este periodo de transición.

Hace poco recordó con firmeza a Rio Ngumoha, una de las revelaciones del equipo, que el camino no siempre será fácil. Es un mensaje que bien podría aplicarse también a los veteranos de su defensa, que atraviesan un bajón de forma.

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En última instancia, la capacidad de Van Dijk para recuperarse en la segunda parte resultó crucial para conservar la victoria, incluso después de que Villarreal marcara un tercer gol en los minutos finales por medio de Tani Oluwaseyi y provocara un desenlace angustioso. La experiencia del capitán será vital a medida que avance la temporada, pero aumenta la presión para que demuestre que sus errores recientes son solo un bache y no el inicio de un declive permanente.