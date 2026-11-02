Virgil van Dijk recibe una dosis de su propia medicina y un jugador del Arsenal arremete contra él en Instagram

Piero Hincapie lanzó una pulla a Virgil van Dijk el domingo por la noche, después del partido entre Liverpool y Arsenal en Anfield. El defensa del Arsenal publicó en Instagram una foto con el texto «No olvido…».

El 8 de enero de este año, Liverpool y Arsenal se enfrentaron en el Emirates Stadium. La tensión fue en aumento aquel día y, tras el encuentro, Van Dijk se pronunció en Instagram.

Publicó una foto de la manga de su camiseta, en la que todavía se veía un logotipo dorado de la Premier League. El campeón de la temporada anterior de la Premier League puede jugar con ese logotipo dorado en la manga.

Este año, por tanto, es el Arsenal quien lleva el león dorado en la manga. Tras el partido, que terminó con victoria por 0-1, Hincapié publicó una foto de su manga con el texto «No olvido…», en clara alusión a la publicación de Van Dijk de un año antes.

Hincapie, por su parte, tuvo que conformarse con un puesto en el banquillo. El defensa ecuatoriano entró por Christos Tzolis a falta de diez minutos para el final.