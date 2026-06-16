Virgil van Dijk recibe el apoyo de una figura destacada tras sus duras críticas a la FIFA

Roy Keane entiende que a Virgil van Dijk le molesten las pausas de hidratación en el Mundial. Desde Nueva York, el analista irlandés asegura que interrumpir el juego a mitad de cada tiempo perjudica el ritmo del partido.

Estas pausas, una en cada parte, interrumpen el ritmo y dan paso a bloques publicitarios en la NOS y otras cadenas.

A Van Dijk no le gusta: «He visto casi todos los partidos hasta hoy (domingo) y no me gusta que pongan anuncios constantemente durante las pausas. No es lo mejor para los telespectadores. Si hace mucho calor, está bien aprovecharlas. Pero hay que valorarlo partido a partido», declaró el capitán de la selección holandesa tras el 2-2 contra Japón.

«Estamos en Estados Unidos, así que es una especie de tiempo muerto, aunque la FIFA lo presente como una pausa para hidratarse», explica Keane en The Overlap.

Keane continúa: «Nos gusta el fútbol por su ritmo rápido. No vas al baño porque temes perderte algo. En otros deportes no es así. Pero estas pausas rompen el ritmo del partido. El impulso que tienen algunos equipos desaparece de repente».

“Antes del Mundial decíamos que hay que cuidar a los jugadores, no son robots. Lo entiendo, pero ahora en la tele se habla de un ‘time-out’”, afirma un Keane muy escéptico, que jugó con Irlanda en el Mundial de 1994.

Gary Neville pide a la FIFA que controle estas pausas. «Los seleccionadores deberían quedarse en el banquillo; en un partido del Mundial hasta sacaron un tablero táctico. Son solo dos o tres minutos, no entiendo por qué la FIFA no es más estricta».