Virgil van Dijk, muy tajante con Noa Vahle: «Tus compañeros escriben eso, ¡es una absoluta tontería!»

Virgil van Dijk reprendió a Noa Vahle durante la comparecencia ante la prensa de la mañana del miércoles en Zeist. El defensa de la selección neerlandesa asegura que no fue en absoluto idea suya jugar con cinco defensas contra Marruecos en el Mundial.

Países Bajos fue eliminada el verano pasado por Marruecos en los dieciseisavos de final del Mundial. El país norteafricano fue superior a la selección neerlandesa en la tanda de penaltis.

Después de haber jugado toda la fase de grupos con un 4-3-3, el entonces seleccionador Ronald Koeman decidió cambiar de repente a un sistema con cinco defensas para el duelo contra Marruecos.

Salió de forma dramática. Países Bajos fue claramente superada durante todo el partido y salió bien parada con el 1-1. Van Dijk defendió la elección de Koeman tras el encuentro, después de lo cual Mike Verweij, de De Telegraaf, sugirió que la idea había salido en parte de Van Dijk.

Eso es absolutamente falso, dijo Van Dijk la mañana del miércoles en su charla con la prensa. Noa Vahle preguntó en nombre de Talpa si el pasado verano había podido reflexionar mucho sobre el Mundial y sobre todo lo que salió mal, a lo que el defensa reaccionó con contundencia.

«No lo hicimos bien. Nos toca a nosotros cambiar eso rápido. A toro pasado es fácil decir que deberíamos haber hecho esto o aquello de otra manera», comenzó el capitán del Liverpool.

«Uno de tus compañeros dijo que fue idea mía jugar con cinco defensas. Eso es una absoluta tontería, pero hemos fracasado en el Mundial. Esos son los hechos», respondió Van Dijk.



