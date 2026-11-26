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El capitán del Liverpool, Virgil van Dijk, ha respondido con dureza a las especulaciones que vinculan a su amigo Kevin De Bruyne con el PSV. El defensa neerlandés se desmarcó de las informaciones y cuestionó la fiabilidad de las fuentes que apuntan a una posible llegada del exjugador del Manchester City a la Eredivisie.

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Van Dijk cuestiona los rumores sobre el traspaso

Vvan Dijk se ha mostrado escéptico ante las informaciones que apuntan a que su amigo De Bruyne se plantea fichar por el PSV, uno de los grandes de la Eredivisie. El defensa neerlandés fue preguntado por el asunto después del reciente encuentro europeo del Liverpool contra el Club Brujas . Pese a su amistad, Van Dijk dejó claro que no actúa como intermediario ni como fuente de información sobre el próximo destino del exjugador del Manchester City.

«¿Si ya le he escrito a Kevin sobre un posible traspaso? Hablo con él más a menudo que para mandarle un mensaje de vez en cuando», explicó Van Dijk a Sporza. También señaló que el propio jugador no ha hecho ninguna declaración pública sobre un posible traslado a Eindhoven. «Son rumores, ¿no? No creo que él haya dicho nada todavía», añadió el central.

Las informaciones de los medios, frente a la realidad

La tensión aumentó brevemente cuando los periodistas sugirieron que personas del entorno cercano de De Bruyne habían insinuado su interés por jugar en los Países Bajos. Visiblemente molesto con las preguntas, Van Dijk cuestionó esas afirmaciones y puso en duda que alguien realmente cercano al belga filtrase a la prensa detalles delicados sobre su carrera.

«¿Lo ha dicho él o os lo estáis inventando?», respondió Van Dijk. «Bueno, si personas cercanas a él empiezan a hablar con los medios, creo que tenéis un problema. No sé absolutamente nada. Solo él puede decir cómo será el futuro de Kevin. Ya veremos».

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De Bruyne protesta por la intromisión en su vida privada

El veterano centrocampista ya había expresado su malestar por el tratamiento de su vida privada en la prensa. Durante una rueda de prensa, el internacional belga criticó a los periodistas por malinterpretar entrevistas y publicar fotos de su casa. Señaló que le habían molestado los rumores surgidos tras una conversación en la que participó su esposa, Michèle Lacroix.

A sus 35 años, el mediapunta reconoció que se encuentra en una etapa de su carrera en la que debe tener en cuenta muchos factores. Sin embargo, no ha dado ninguna fecha concreta para una posible salida. Insistió en que actualmente está rindiendo bien y centrado en el fútbol, en lugar de atender continuamente a preguntas sobre sus planes de futuro o un regreso a la región de los Países Bajos.

Incertidumbre sobre un posible fichaje por un club de la Eredivisie

Los rumores apuntan a que el PSV podría haber tanteado ya el terreno con una modesta oferta inicial de dos millones de euros . Aunque la cifra parece baja para un jugador de su categoría, ha avivado las especulaciones sobre un posible regreso a la región. Pese a todo, el actual entrenador del Nápoles, Massimiliano Allegri, afirmó recientemente que espera que el centrocampista permanezca en el club hasta el final de la presente temporada. Entre su situación contractual y las informaciones ajenas al terreno de juego que rodean a su club, el futuro de De Bruyne sigue siendo uno de los asuntos más comentados del fútbol europeo.