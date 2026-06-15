La decepcionante actuación de Holanda ante Japón en el Mundial no pasó desapercibida para nuestros vecinos del sur. En la cadena belga Sporza, el comentarista Filip Joos se desahogó sin tapujos.

Su enfado se centra sobre todo en Memphis Depay, que entró a veinte minutos del final. También critica a Ronald Koeman por esa sustitución, que considera un error.

«Si decides jugar a propósito con 10 hombres, si sigues pensando que Memphis Depay es un buen cambio a este nivel... Ni siquiera deberías llevar a Memphis. Eso sigue siendo un problema», comienza Joos su diatriba.

«Además, se le ve caminar de una forma que te hace pensar: ¿de verdad te apetece esto, chico? Mientras que Summerville y Malen sí lo demuestran. Entonces pon a Brobbey de delantero. Ha hecho una temporada fantástica en el Sunderland. Sabe mantener la posesión del balón, pero ahora Koeman le ha quitado toda la velocidad a su equipo, ha sido realmente torpe».

Tras el final del partido contra Japón, cualquier resquicio de confianza en Memphis se esfumó. «Ya no estará a la altura del Mundial que Holanda aspira», sentencia.

Por eso, Joos cree que Virgil van Dijk, como capitán, debe intervenir. «Si yo fuera Van Dijk, ya estaría llamando a la puerta de Koeman y le diría: “Entrenador, tenemos que hablar de Memphis”».

«Porque esto no puede ser. Esto es dejar en ridículo a tu equipo», prosigue enfadado. «Al parecer, Memphis se ha tatuado "exitoso" en el labio inferior. Espero que pueda hacérselo borrar con láser. Quizá siga teniendo éxito rapeando, pero ya no en el fútbol».