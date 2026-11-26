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Piden al Chelsea que fiche por sorpresa al capitán del Liverpool, Virgil van Dijk, mientras crece la incertidumbre sobre su futuro a largo plazo en Merseyside. El veterano defensa se acerca al final de su contrato, lo que abre la puerta a un posible cambio de equipo en la Premier League este verano.

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Redknapp anima al Chelsea a aprovechar la incertidumbre contractual en Anfield

El Liverpool aún sopesa si ofrecer un nuevo contrato a Virgil van Dijk mientras se acerca el final del actual. Si el club decide no renovarlo, el excentrocampista Jamie Redknapp cree que el Chelsea debe aprovechar la oportunidad para que el neerlandés siga en la Premier League.

Van Dijk ha sido el pilar de la defensa del Liverpool durante casi una década desde su llegada en 2018, una etapa que ha coincidido con el regreso del club a la conquista de grandes títulos. Aunque Redknapp espera que el central siga en Anfield, insiste en que Stamford Bridge debería ser su próximo destino si no se alcanza un acuerdo.

Por qué cree Redknapp que Van Dijk encajaría en Stamford Bridge

En declaraciones a Sky Vegas, Redknapp sostuvo que el Chelsea debería intentar fichar al veterano defensa porque todavía puede rendir al máximo nivel durante otras dos temporadas.

«No lo sé con certeza, puede que acabe quedándose. Espero que así sea», dijo Redknapp. «Deberían intentar fichar a Virgil van Dijk en verano. Eso es lo que haría yo. Necesitan a alguien así. No le van a sacar cinco años, pero sigo pensando que le quedan dos años al máximo nivel.

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«Creo que sería un gran fichaje. Puede que quiera ir a la MLS. Puede que quiera ir a otro sitio. Pero puede que le atraiga Londres. Y si no firma un nuevo contrato con el Liverpool, es a quien deberían intentar fichar».

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El Chelsea apuesta por la experiencia y Van Dijk habla de su futuro

La incorporación de un líder contrastado encaja con el reciente cambio de estrategia del Chelsea en el mercado bajo la dirección de Xabi Alonso. Tras haber dado prioridad a los jóvenes talentos, Alonso incorporó experiencia a la plantilla el pasado verano con los fichajes de Danny Welbeck y Jordan Henderson , siguiendo el ejemplo de Thiago Silva, que llegó al Chelsea con 35 años y ayudó al equipo a ganar la Champions League.

Por su parte, Van Dijk reconoció durante la última semana que no sabe en absoluto cuál será su próximo paso, aunque considera que todavía tiene mucho que ofrecer al máximo nivel.

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El neerlandés declaró: «Lo principal para mí es que me encuentro bien, me cuido y, en mi opinión, todavía me quedan muchos años. Ya veremos qué pasa después de esta temporada. Ahora mismo, si alguien dice o publica que sabe qué voy a hacer la próxima temporada, no es verdad porque, mientras hablo contigo, yo tampoco tengo ni idea.

«Si se renueva el contrato, ya veremos. Si no, me despediré en verano».

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Meses decisivos para el Liverpool y el Chelsea

El Liverpool debe tomar una decisión crucial sobre el futuro de su capitán antes de que se abra el mercado de fichajes de verano. Si no le ofrecen una renovación, Van Dijk ha dejado claro que espera marcharse de Anfield al final de la temporada.

Si queda libre, el Chelsea podría tener que competir con clubes de la MLS y otros pretendientes mientras Alonso busca sumar más líderes experimentados a la plantilla en Stamford Bridge.