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El capitán del Liverpool, Virgil van Dijk, ha pedido a sus compañeros que se preparen para un duelo de máxima intensidad ante el Manchester United, que visitará Anfield este domingo. El defensa neerlandés destacó el desafío que plantea el rival tras el nombramiento de Mauricio Pochettino como nuevo entrenador.

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Van Dijk espera con ilusión el ambiente de Anfield

Tras dos semanas de parón en la Premier League, el Liverpool se prepara para un gran duelo el domingo por la tarde contra su eterno rival, el Manchester United. El Liverpool quiere mantener su buena dinámica en las competiciones nacionales, y Van Dijk sabe perfectamente lo que está en juego en este atractivo encuentro. Consciente de la enorme trascendencia del histórico derbi del noroeste , el imponente neerlandés confía en que la afición de Anfield cree un ambiente intimidante que impulse a su equipo hacia la victoria.

«Después de dos semanas sin fútbol de la Premier League, no podríamos tener un partido más emocionante para volver a la acción», escribió Van Dijk en la web oficial del club. «Algunos de los partidos más memorables que he disputado como jugador del Liverpool han sido contra el Manchester United, y tengo ganas de vivir otro ambiente especial en Anfield. Son los partidos en los que todo el mundo quiere participar. No necesito hablar demasiado de la historia y la rivalidad entre los dos clubes; solo sé que vosotros estaréis tan ilusionados como nosotros, los jugadores, por salir al campo y ponernos manos a la obra».

El factor Pochettino

El Manchester United llega a Merseyside con energías renovadas tras la sonada llegada de Mauricio Pochettino . El exentrenador del Tottenham y el Chelsea ha asumido el mando en Old Trafford, y Van Dijk cree que este cambio hace del Manchester United un rival mucho más peligroso e imprevisible. Advirtió de que los visitantes estarán deseando demostrar su valía ante su nuevo entrenador en un escenario de tanta repercusión.

«Será un partido difícil, no hay duda. Sabemos que nos enfrentamos a un equipo con un entrenador nuevo, un equipo que estará muy motivado para rendir bien, y tenemos que estar preparados para trabajar muchísimo si queremos conseguir el resultado que todos deseamos», advirtió el jugador de 35 años.

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Tras la victoria ante el Crystal Palace

El Liverpool llegó al parón de selecciones en una buena posición tras una trabajada victoria por 3-1 a domicilio ante el Crystal Palace. Aunque la actuación en el sur de Londres no fue perfecta, Van Dijk se mostró muy orgulloso de la solidez defensiva del equipo. Cree que la faceta menos vistosa del juego, la capacidad de sufrir y defender colectivamente, será esencial para que el Liverpool mantenga sus aspiraciones al título durante todo el invierno.

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«Llegamos al parón después de una buena e importante victoria a domicilio ante el Crystal Palace, en la que creo que mostramos muchas de las cualidades y características necesarias para tener una temporada exitosa», señaló. «No fue una actuación perfecta, ni mucho menos, pero fue satisfactorio ver cómo nos mantuvimos unidos, luchamos por cada balón y defendimos como equipo durante más de 90 minutos, especialmente al final de una exigente serie de partidos. Esos son los estándares que debemos mantener de ahora en adelante. Lo digo a menudo, pero los mejores equipos son los que pueden ser constantes semana tras semana».

Preparados para el maratón invernal

El duelo contra el Manchester United marca el inicio de un periodo enormemente exigente para el club. De aquí a finales de enero, el Liverpool tiene previsto disputar al menos 19 partidos en cuatro competiciones diferentes. Este calendario cargado pondrá a prueba al máximo la profundidad de la plantilla, pero Van Dijk insiste en que el vestuario está preparado para el desgaste físico y mental del periodo festivo.

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«Las exigencias son grandes, pero las recompensas también, y todos en el vestuario estamos preparados para los retos que vienen. Pero, ante todo, estamos centrados en el domingo. Sabemos lo que este partido significa para el club y para todos vosotros. Sabemos las ganas que tenéis de vivirlo, y os aseguro que nosotros también las tenemos. Ojalá podamos daros otro día para el recuerdo».