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Marciano Vink no quedó nada impresionado con Países Bajos sub-21, que logró el pase al Europeo pese a caer 2-3 ante Dinamarca sub-21. «La verdad es que jugaron muy mal», dijo el analista de ESPN tras el partido de playoff en Almere.

A Vink le alarmó sobre todo la defensa de Países Bajos sub-21. «Defensivamente jugaron muy mal. Tuvieron mucha suerte de no tener que disputar una prórroga o incluso de no quedarse fuera. No me preguntes cómo lo consiguieron; por momentos fue bastante impactante».

La falta de esfuerzo para volver a defender también irritó a Vink. «Llegó un momento en que me enfadé y me puse a gritar. No lo entiendo. No me entra en la cabeza».

«Que puedas esprintar hacia delante, como Daal y Van Bergen, pero que, cuando tienes que ayudar a defender, vayas arrastrando los pies», dijo Vink, atónito ante la actitud de los dos jugadores de Países Bajos sub-21.

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Pese a sus duras críticas, Vink está contento con la clasificación de Países Bajos sub-21 para el Europeo. «En el ciclo anterior jugaron muy bien en la fase de clasificación y, en cambio, mal en el Europeo. Ojalá esta vez sea al revés».

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Países Bajos sub-21 vivió una noche complicada en Almere: llegó a estar por detrás 0-2 y 1-3. Gracias a los goles de Van Bergen y Devin Haen, acabó clasificándose para el Europeo.

No se esperaba que fuera un partido difícil. El equipo de Michael Reiziger había ganado 0-3 en Dinamarca la semana pasada.

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El Europeo se disputará del 16 de junio al 3 de julio de 2027 en Albania y Serbia.

El sorteo de la fase final del próximo verano tendrá lugar el 29 de noviembre. La ceremonia se celebrará en Belgrado.