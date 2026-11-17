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Marciano Vink no quedó nada impresionado con la sub-21 de Países Bajos, que se clasificó para la Eurocopa pese a caer 2-3 ante la sub-21 de Dinamarca. «La verdad es que fue muy malo», afirmó el analista de ESPN tras el partido de repesca en Almere.

A Vink le alarmó especialmente la defensa de la sub-21 neerlandesa. «Defensivamente fue muy malo. Tuvieron mucha suerte de no tener que jugar una prórroga o incluso de no quedarse sin la clasificación. No me preguntes cómo lo consiguieron; por momentos fue bastante impactante».

La falta de esfuerzo para ayudar en defensa también irritó a Vink. «Llegó un momento en que me enfadé y empecé a gritar. No lo entiendo. No me cabe en la cabeza».

«Que puedan esprintar hacia delante, como Daal y Van Bergen, pero que, cuando tienen que ayudar en defensa, vayan al trote», señaló Vink, incrédulo ante la actitud de los dos jugadores de la sub-21 neerlandesa.

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Pese a sus duras críticas, Vink se alegra de la clasificación de la sub-21 neerlandesa para la Eurocopa. «En el ciclo anterior fueron muy buenos en la fase de clasificación y, en cambio, estuvieron mal en la Eurocopa. Ojalá esta vez sea al revés».

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La sub-21 neerlandesa pasó una noche complicada en Almere, donde llegó a ir perdiendo por 0-2 y 1-3. Gracias a los goles de Van Bergen y Devin Haen, finalmente se clasificó para la Eurocopa.

No se esperaba que fuera un partido difícil. El equipo de Michael Reiziger había ganado 0-3 en Dinamarca la semana pasada.

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La Eurocopa se disputará del 16 de junio al 3 de julio de 2027 en Albania y Serbia.

El sorteo de la fase final del próximo verano tendrá lugar el 29 de noviembre. La ceremonia se celebrará en Belgrado.