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El brasileño Vinícius Júnior, estrella del Real Madrid, rompió su silencio sobre los factores que afectaron a su preparación para la temporada actual.

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La estrella brasileña reconoció, en unas declaraciones recogidas por el diario portugués "A Bola" este lunes, que la eliminación temprana de la selección de su país del Mundial 2026 dejó una huella psicológica en él y le llevó a reducir sus entrenamientos durante las vacaciones, además de su preocupación por el asunto de la renovación de su contrato y el interés que mostraron varios clubes en ficharlo durante el pasado verano.

Vinicius explicó que la decepción que siguió a la eliminación del Mundial le hizo inclinarse por el descanso y pasar más tiempo con su familia, en lugar de ceñirse al programa de preparación habitual, algo que se reflejó en su puesta a punto antes del inicio de la temporada.

El jugador, de 26 años, afirmó: "Creo que no me preparé de la mejor manera después del Mundial, porque el impacto de la eliminación fue muy grande para todos nosotros en Brasil. No esperábamos la eliminación temprana, así que aproveché las vacaciones para descansar, relajarme y pasar más tiempo con mi familia, y acabé entrenando a un ritmo menor del que estaba acostumbrado en los últimos años".

La renovación de mi contrato afectó a mi inicio

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El extremo brasileño no limitó las causas de su inicio irregular a las secuelas de la eliminación del Mundial, sino que señaló que las negociaciones relativas a la renovación de su contrato con el Real Madrid, y los intentos de varios clubes de contactar con él durante el mercado de fichajes de verano, también afectaron a su arranque esta temporada.

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Dijo: "Quizá eso tuvo un efecto en mi inicio de temporada. El asunto de la renovación de mi contrato y los intentos de muchos clubes de contactar conmigo el pasado verano me preocuparon realmente, además de la situación dentro del Real Madrid, pero la temporada todavía es larga".

Vinicius recordó lo que le ocurrió la temporada pasada, cuando solo había marcado 5 goles hasta diciembre, antes de elevar su cuenta a más de 20 goles al final de la temporada, considerando que su capacidad para recuperar su nivel le da confianza en la posibilidad de superar el inicio actual.

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Y añadió: "La temporada pasada, solo marqué 5 goles hasta diciembre, y luego terminé la temporada con más de 20 goles, como ocurrió en otras temporadas. Creo que estoy trabajando en prepararme y desarrollar mi nivel, porque normalmente suelo estar presente en los momentos decisivos de la temporada".

El registro goleador de Vinicius con el Real Madrid refleja la dificultad de su inicio actual, después de haber marcado un solo gol en 12 partidos, en una temporada que también le vio sancionado con 4 partidos en LaLiga.

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Cristiano y Messi, una excepción

La estrella del Real Madrid habló de la dificultad de mantener el alto nivel durante muchos años, citando al portugués Cristiano Ronaldo y al argentino Lionel Messi como dos modelos excepcionales en cuanto a continuidad y a la consecución de grandes cifras.

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Dijo: "Mantener ese alto nivel durante mucho tiempo es sumamente difícil. Creo que Cristiano Ronaldo y Messi son los únicos que han logrado mantenerlo durante muchos años y conseguir las mismas cifras. Soy un ser humano y cometo errores, pero siempre busco evolucionar, y trato de comprender más sobre el fútbol y sobre la vida diaria. Aun así, todavía tengo 26 años, y tengo derecho a disfrutar un poco de la vida también".