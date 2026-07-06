Vinícius se defiende tras la eliminación de Brasil: ¡No he huido de mi responsabilidad!

La decisión de Vinícius Júnior de no lanzar el penalti concedido a Brasil ante Noruega en los octavos del Mundial 2026 generó polémica, especialmente tras la eliminación de la «Seleção».

Aunque muchos creyeron que la estrella del Real Madrid rehusó asumir la responsabilidad en el momento decisivo, el jugador aclaró que la decisión no fue suya, sino del seleccionador Carlo Ancelotti, quien la tomó antes del partido.

El jugador afirmó que estaba preparado para lanzar el penalti concedido a Brasil ante Noruega y recordó que nunca ha eludido responsabilidades; fue el cuerpo técnico quien decidió de antemano los lanzadores.

Tras el partido, Vinicius declaró: «El entrenador decide quién lanza los penaltis y eligió a Bruno Guimarães. Nunca he sido presuntuoso ni he querido ser el máximo goleador, así que la lanzó Bruno, porque él los ejecuta mejor. Nunca he eludido la responsabilidad».

Reconoce que le criticarán, pero insiste en que la versión que circula no es cierta: «Muchos dirán que no quise lanzarlo, pero nunca he huido de ello». Yo lanzo los penaltis con el Real Madrid cuando el entrenador me elige, y ahora debemos prepararnos mejor para el próximo Mundial y los próximos partidos».

El técnico Carlo Ancelotti confirmó que la elección se basó en un análisis detallado de las estadísticas de acierto de los jugadores durante el último año.

El técnico italiano afirmó: «Hemos recopilado estadísticas de todo un año de nuestros jugadores y de los rivales. Nuestro mejor lanzador es Neymar, seguido de Igor Thiago, Raphinha, Bruno Guimarães y, por último, Martinelli».

Vinícius negó cualquier discusión y confirmó que todos acataron las instrucciones del cuerpo técnico.

Y añadió: «No hubo discusión: el entrenador eligió a Bruno, entrenamos a diario y él tomó la decisión. Nunca he buscado ser el máximo goleador ni el mejor del torneo; juego para el equipo y, en ese momento, la orden fue que Bruno lanzara».

Tras el fallo, Vinicius defendió a su compañero: «Por desgracia, Bruno falló el penalti, así es el fútbol. Debemos mantener la cabeza alta. Todo mi reconocimiento por el torneo que ha disputado, y es una pena que toda su participación se reduzca a un penalti fallado».

En el partido, Bruno lanzó el penalti al centro y el portero noruego lo detuvo con facilidad, un momento clave en la eliminación de Brasil.

Aunque el jugador del Newcastle United ya había marcado dos penaltis con su club durante la temporada europea 2025-2026, no era el primer lanzador del equipo inglés.

Por su parte, Vinícius Júnior lanzó siete penaltis con el Real Madrid durante la temporada 2025-2026, de las cuales marcó cinco y falló dos. Además, ya había anotado un penal con la selección en un amistoso contra Guinea en 2023, lo que demuestra que lanzar penaltis no es nuevo para él; en esta ocasión, simplemente acató una decisión técnica del cuerpo técnico liderado por Carlo Ancelotti.