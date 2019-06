Vinicius prefiere jugar con Benzema antes que a Cristiano o Messi

El extremo madridista, de vacaciones, explica lo que supuso para él jugar contra el Barcelona

Vinicius Junior jugó conta el por primera vez y, lógicamente, fue especial. Al fin y al cabo, estaba participando en uno de los duelos más reconocidos del fútbol mundial. Salió escaldado porque su equipo cayó tanto en Liga como en Copa, pero eso no quita para que las sensaciones fuesen únicas. "

“¿El jugador que más me sorprendió? Jugar contra FC Barcelona, jugar contra FC Barcelona siempre es diferente. ¿Messi? Es fantástico. Es un crack que todo mundo sabe que es uno de los más grandes de la historia”, ha explicado estos días en una entrevista con Fox Sports. El extremo brasileño no se dedica a negar lo normalmente asumido, que el Barça ha tenido la suerte de contar con un futbolista especial durnte muchos años.

Ahora bien, Vinicus ya tiene la picardía suficiente para regatear algunas preguntas que solo traen problemas. Cuando le preguntan si preferiría jugar con Messi o con Cristiano él se da la vuelta y elige a un compañero: “Es muy difícil. No jugué con ninguno de los dos. No sé. No jugué con ninguno, así que no puedo hablar. Yo escogería a Benzema, que ha jugado conmigo y que siempre me ha ayudado. Y es un crack”.

Vinicius se encuentra en descansando, pues no fue convocado para la . Su temporada comenzó en el Castilla, pero con la llegada de Solari se aprovechó del mal momento del equipo para poder entrar en las alineaciones de la primera plantilla y demostrar su calidad. Aunque se le ha achacado falta de gol, su voluntad y juego han sido una de las pocas notas positivas para el en este curso.