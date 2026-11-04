La emocionante victoria que logró el Real Madrid ante el AEK Atenas no fue suficiente para ocultar los problemas que aparecieron en el rendimiento del equipo, pues la ausencia del turco Arda Güler volvió a plantear interrogantes sobre el equilibrio ofensivo y la necesidad del entrenador José Mourinho de apoyarse en un centrocampista adicional que aporte al equipo más creatividad y claridad en la construcción de los ataques.

Y pese al éxito del Real Madrid al arrancar la victoria en los últimos minutos, el equipo no ofreció un partido completo y echó mucho en falta las soluciones que aporta Güler gracias a su visión del campo y a su capacidad para generar juego, algo que hizo que su ausencia fuera determinante tanto en la organización de los ataques como en dar a sus compañeros mejores oportunidades para explotar sus cualidades.

Según el diario «As», vincular el bajón de rendimiento del Real Madrid con el regreso de Vinicius Junior al once titular puede parecer una explicación fácil, pero no aborda el fondo del problema; pues la cuestión no tiene que ver únicamente con el jugador brasileño, pese a su bajón de nivel y a sus apuros en el encuentro, sino con la decisión táctica de sacrificar a un centrocampista adicional en favor de dar entrada a otro extremo.

El Real Madrid paga el precio de la apuesta de Mourinho

Mourinho decidió dar descanso a Güler, para ahorrarle el viaje y la participación en el partido de Atenas, en un movimiento que sugirió que el técnico portugués daba una mayor prioridad al próximo encuentro ante el Valencia en el estadio de Mestalla. Y aunque el resultado final hizo que la decisión pareciera acertada, el efecto de la ausencia del jugador turco fue evidente en el rendimiento del equipo durante todo el encuentro.

El Real Madrid echó en falta la precisión y la capacidad para leer los espacios que caracterizan a Güler, pues sus ataques se basaron en mayor medida en la fuerza y el ímpetu, en lugar de en la construcción organizada y los pases meditados.

El jugador turco se ha convertido en un elemento imprescindible gracias a su comprensión del juego y a su capacidad para potenciar las facetas creativas y ofensivas de sus compañeros, además de su papel en el mantenimiento del equilibrio del equipo en la posesión.

En su ausencia, el Real Madrid volvió a un estado de desconcierto y se encontró bajo la presión del AEK Atenas, que apareció mejor de lo esperado. Aboubakary Koita fue uno de los elementos más destacados del equipo griego, gracias a su atrevimiento en las transiciones ofensivas y a la calidad técnica que mostró, mientras que Jasinovic y Mayer llamaron la atención al inicio del partido, al tiempo que el conjunto blanco sufría en el repliegue defensivo y aparecían espacios entre sus líneas.

El rendimiento de Eduardo Camavinga mejoró gradualmente, pero no puede suplir a Aurélien Tchouaméni en la posición de pivote, debido a su tendencia a jugar con libertad y a alejarse en ocasiones de las obligaciones tácticas que se requieren en ese rol, algo que se reflejó en el equilibrio del Real Madrid.

El conjunto blanco empezó a recuperar la iniciativa con el aumento de la influencia de Jude Bellingham, que asumió la responsabilidad de liderar al equipo gracias a sus continuos desmarques y a su capacidad para penetrar en profundidad y desplazarse a las bandas según las exigencias del juego. Y con la mejora del rendimiento del centrocampista inglés, el Real Madrid impuso una mayor presión sobre su rival, aunque ello no siempre fue acompañado de claridad y efectividad.

Parálisis ofensiva

Vinicius no encontró los espacios necesarios para superar a los defensas del AEK Atenas, mientras que Mbappé no mostró gran influencia fuera de la zona de finalización de los ataques, y tampoco Diomande tuvo el mismo peligro cuando jugó en la banda derecha.

En cambio, el Real Madrid encontró una salida ofensiva por las bandas, aprovechando los desmarques de Dumfries y Cucurella, después de que ambos costados aparecieran como puntos débiles del equipo griego, algo que llevó a Mourinho a dirigir a sus jugadores hacia su explotación.

Y pese al rendimiento irregular, el Real Madrid se mantuvo aferrado a sus opciones hasta el final, después de que el AEK Atenas se adelantara dos veces antes de perder el partido. La victoria no estaba asegurada, pero se logró gracias a la insistencia de los jugadores del conjunto blanco y a su negativa a conformarse con el empate, en un encuentro resuelto por el ímpetu y las ganas más que por la superioridad en ideas y soluciones técnicas.

Federico Valverde fue uno de los principales candidatos a robarse el protagonismo al final, mientras que las arrancadas de Dumfries por la banda derecha desempeñaron un papel importante en la activación de los ataques del Real Madrid, especialmente en la jugada del gol del empate 2-2, después de que aprovechara un magnífico pase de Bellingham y se lanzara por detrás de Koita, antes de enviar el balón a Mbappé.