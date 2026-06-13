Vinícius: Marruecos perdió la final de la Copa Africana de Naciones... y no voy a desvelar la estrategia de Brasil

Vinícius Júnior, estrella del Real Madrid y de la selección brasileña, habló sobre la organización del Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

El torneo ha recibido críticas por las dificultades que jugadores y árbitros han enfrentado para ingresar a Estados Unidos.

En rueda de prensa, recogida por el diario español «AS», afirmó: «Es un tema delicado. Ojalá todos puedan venir y animar con normalidad. El fútbol es para todos».

Y añadió: «Tengo un papel muy importante y especial dentro de la selección... Represento a toda mi familia y a mi país en el Mundial, el lugar en el que siempre he soñado estar. Tras mucho aprendizaje y trabajo, solo quiero aprovechar la oportunidad y demostrar que podemos ser campeones».

Además, añadió: «El Mundial es único; el anterior me enseñó que debemos estar concentrados hasta el último minuto, pues los detalles marcan el camino. Ojalá esta vez se den bien y nos lleven a la victoria».

Estoy en el momento más especial e importante de mi carrera. Estoy en el nivel físico y técnico con el que siempre soñé. Esta temporada no he sufrido lesiones y me he preparado a conciencia. Jugar con Ancelotti me da tranquilidad, libertad y confianza para hacer lo que ya he hecho con la selección y en el Real Madrid».

Marruecos ha mejorado mucho; planifica bien los partidos y puede competir con cualquiera. El fútbol ha cambiado mucho y Marruecos es un ejemplo: hizo un gran Mundial en 2022, aunque perdió la final de la Copa Africana. Tienen un equipo excelente con jugadores de grandes clubes».

Y añadió: «Sin duda, Marruecos puede dar la sorpresa en el Mundial, tal y como hizo en la última edición... Están progresando mucho. Será un partido fantástico contra ellos».

La selección brasileña ha mejorado, pero en el Mundial todo empieza de cero. Lo importante es lo que ocurra a partir de mañana: estamos aquí para hacer historia.

Sobre el premio al mejor jugador del Mundial, afirmó: «No estoy aquí para ser el mejor, sino para llevar a Brasil a la cima. Tengo más experiencia que en el último Mundial y quiero ofrecer un gran torneo».

Además, dijo: «Nos hemos comprometido y adaptado bien a los jugadores que tenemos. Es una pena la baja de Wesley; le deseamos una pronta recuperación. Sobre cómo jugaremos, no diré nada; Marruecos podría descubrir nuestra estrategia. Da igual quién juegue: tenemos una plantilla competitiva para hacer un gran Mundial».

Y concluyó: «El entrenador siempre dice que debemos jugar con la máxima concentración, porque el Mundial se decide por pequeños detalles. Contamos con 26 jugadores que lo darán todo por nuestro país y harán lo que el entrenador nos pida».