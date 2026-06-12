Vinícius: Marruecos, Brasil, África... Ahora no hablaré del Real Madrid

Vinícius Júnior, estrella de Brasil, elogió la fortaleza de Marruecos antes del partido de mañana en el Mundial 2026.

«La selección de Marruecos tiene todo el derecho a ser conocida como la Brasil de África», declaró Vinícius en la rueda de prensa previa al partido.

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El astro del Real Madrid añadió: «Marruecos ha crecido mucho y cuenta con jugadores excepcionales, como Brahim Díaz y Achraf Hakimi. Estamos preparados y sabemos lo que nos espera».

Sobre su futuro con los blancos y la posibilidad de renovar su contrato con el club español, Vinícius dijo: «Ahora mismo estoy centrado en Brasil... Hablaré del Real Madrid cuando termine el Mundial y comience la próxima temporada».

Brasil debutará ante Marruecos en el Grupo C, donde también están Haití y Escocia.