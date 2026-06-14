Vinícius: «La defensa de Marruecos nos privó de ocasiones... y el impacto del gol tempranero lo cambió todo»

Vinícius Júnior, estrella de Brasil, asegura estar preparado para la presión del Mundial y listo para ayudar a su selección gracias a su mayor experiencia.

Sus declaraciones llegaron tras ser nombrado mejor jugador del Brasil-Marruecos en la primera jornada de grupos.

Según el diario español «Marca», el atacante analizó el partido inaugural de la “Samba”, Consideró el empate un resultado aceptable, pues el partido puso a prueba a la “Seleção”, que reaccionó tras el tanto del madridista y rescató el empate en el MetLife Stadium de Nueva York.

Sobre la presión del debut, afirmó: «El plan cambia tras encajar tan pronto, pero luego abrimos el campo y controlamos el balón. Así es la presión en un partido inaugural».

Sobre su adaptación al ambiente actual frente al pasado, el jugador del Real Madrid añadió: «En el anterior Mundial era muy joven; hoy tengo más experiencia. Siento más presión, pero estoy preparado para todo. El campo es distinto y hace mucho calor, y debemos adaptarnos rápido a estas condiciones».

Sobre las dificultades para imponer el dominio, Vinicius añadió: «El entrenador nos pidió mantener la posesión y mover el balón de un lado a otro, y lo conseguimos, pero no creamos más ocasiones porque Marruecos defendió muy bien».

Y concluyó: «Lo que vivimos contra Marruecos es normal en las grandes competiciones; debemos adaptarnos y mejorar. Ya analizamos el partido: hubo cosas buenas, pero debemos seguir creciendo, porque el próximo encuentro llega pronto, y debemos ganar cueste lo que cueste».